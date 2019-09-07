Голос в общем хоре

К числу самых важных событий лета этого года, несомненно, следует отнести 150-летний юбилей Певческого праздника в Эстонии. Надо отметить, что традиция проведения Певческих праздников, значимость этого события намного шире и глубже, чем обычное понимание сферы культуры.

Всего лишь один раз в своей жизни я был не просто зрителем/слушателем, но и непосредственным участником этого традиционного события. Несколько часов, отданных репетициям на Певческом поле, дали мне многократно больше в познании эстонского национального характера и духа, чем десятки умных лекций и книг на эту тему.

После того моего участия, имевшего место более десяти лет тому назад, я, к сожалению, по причинам субъективного и объективного характера, сейчас наблюдаю Певческий праздник только на экране телевизора. И надо сказать, что восприятие этого мероприятия (до и после моего непосредственного участия в нем) отличается разительным образом. Это трудно передаваемое словами чувство внутри тебя, когда твой голос вливается в общий хор с тысячью другими голосами! Я всегда буду с благодарностью вспоминать об этом событии в своей жизни.

Как в хоре, так и в реальной жизни, образно говоря, есть расклад на голоса - теноры, басы, а песня поется общая. В жизни, к сожалению, зачастую многоголосию, особенно если провести параллель с языками, не уделяется особого внимания.

Общеизвестно, что для значительной части населения Эстонии (по некоторым оценкам, эта одна треть от общей численности) родным или обычным языком общения является русский. Оставим сейчас в стороне причины возникновения такого явления, примем этот факт как данность. Иными словами, успех интеграционного процесса в Эстонии во многом зависит от диалога эстонской и русскоязычной общин.

Нужно всерьез заняться изучением результативности обучения.

Но для диалога нужен общий язык. Какой? Можно красиво поэтично сказать, что это должен быть язык дружбы. Это так, однако жизнь требует и прозаического подхода. Призывы изучать эстонский язык мне часто напоминают ситуацию, когда стучатся в настежь распахнутую дверь. Газета "Eesti Päevaleht" пишет, что эстонскому языку в стране в последние пять лет обучалось 2000-6000 взрослых в год, а желающих около 60 тысяч. Отсюда несложный вывод: не нужно тратить слишком много сил на призывы изучать язык, желающих достаточно. Сердцевина вопроса - качество обучения и изучения. Да, квалификация преподавателя играет чрезвычайно важную роль, а раз так, то и оплачиваться этот труд тоже должен соответствующим образом.

При этом, однако, я считаю малоубедительными ссылки на недостаток денежных средств. Денежного изобилия в ближайшее время нам ожидать не приходится, а вот повлиять на качество обучения можно сейчас даже при наличии нынешних средств. Для этого нужно всерьез заняться изучением результативности (подчеркиваю это слово) обучения.