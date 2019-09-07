В Йыхви строят духовно-просветительский центр и мечтают о памятнике Алексию II

Начинает воплощаться мечта настоятеля, протоиерея Андрея Суслова - он сказал, что с 2010 года, с начала своей службы в Йыхвиской Богоявленской церкви в качестве настоятеля, старается, чтобы рядом с храмом появилась новая воскресная школа.

Проект выполнил кохтла-ярвеский архитектор Александр Митин. Новое здание возводится на месте бывшего сарайчика, который снесли. Оно будет одноэтажным, площадью около 300 квадратных метров. Предполагаемая сумма инвестиций порядка 400 тысяч евро. Строительством занимается эстонская фирма "Inter Ehitus OÜ", предложение которой заказчик посчитал наиболее приемлемым.

Так будет выглядеть новый духовно-просветительский центр. ФОТО: Эскиз

ФОТО: Эскиз

- Объект заявлен как воскресная школа, но правильнее назвать его духовно-просветительским центром, так как здесь будет не только три просторных класса для учеников разного возраста, но также библиотека, административные помещения и трапезная. Воскресная школа при Йыхвиской Богоявленской церкви работает уже более 15 лет, занятия посещают в среднем 30-40 человек, но до сих пор для нее используется трехкомнатная квартира, которую благодетельствуют прихожане. Когда мы сможем переселиться в новое здание, всем будет гораздо удобнее - детки смогут сразу после службы пойти на занятия. Да и попросторнее.

Ждали почти десять лет

Отец Андрей добавил, что сбор средств на новую школу начали почти десять лет назад, но когда собралась необходимая сумма для начала движения проекта, встретилось немало проблем с различными согласованиями и утверждением детальной планировки.

- У церкви мало земли, поэтому новое здание пришлось разместить на границе с торговым центром. По закону в этом случае необходимо согласование с соседями, но они были против, считая, что новый дом создаст неудобства, закроет вид... Целый год ушел на переписку и проведение экспертиз. К счастью, городские власти нас поддержали, и оппонентов удалось убедить - в конце прошлого года мы получили разрешение на строительство.

Стройка идет, отец Андрей доволен строителями. Но в церковной копилке есть лишь половина необходимой суммы, тем не менее, он не унывает:

- Если все пойдет так, как хочется, то в следующем году школа откроется. Были бы стены и крыша, все остальное потихоньку доделаем. Пожертвования поступают, и мы очень надеемся на поддержку горожан и добрых людей. Причем, не обязательно денежную, если кто-то имеет возможность пожертвовать, например, машину песка, другие материалы или прийти и потрудиться на благое дело - будем всему рады. Городские власти тоже обещали помочь, ведь наш проект не узкоцерковный, главная задача воскресной школы - нравственное воспитание детей, а это прямая связь с обществом, ведь мы все заинтересованы в том, чтобы вырастить достойное подрастающее поколение.

Собирают также на памятник

На территории храма Богоявленской церкви планируется воздвигнуть памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, ведь в следующем году исполнится 70 лет с начала его службы в Йыхви.

Инициаторы видят смысл в установлении такого монумента, ведь стать патриархом Московским и всея Руси - это крайне редкий случай для человека, который начал свой жизненный путь отсюда. Неслучайно зимой Йыхвиская волость рассматривала инициативу о присуждении звания почетного гражданина Алексию II, это поддержали представители всех местных конфессий.

Почетным гражданином патриарха не объявили, но сбор денег на памятник стал народным делом. По словам отца Андрея, мечтали поставить его к 90-летию патриарха, которое отмечали в феврале текущего года, но не успели. "Будем очень рады, если получится в 2020 году, когда наступит еще одна юбилейная дата", - поделился он.

Эскиз сделал столичный архитектор Александр Литвинов, предполагаемая стоимость памятника - 50000 евро. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, жизнь которого была тесно связана с Эстонией, скончался в 2008 году.