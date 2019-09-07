ОПРОС: Должно ли государство поддерживать сокращенных шахтеров?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Геннадий ЕЛЬЦОВ: - Обязательно, потому что работа в шахте - очень тяжелая, отец рассказывал - бывало, они в воде босиком работали - обувь берегли. Сейчас, понятно, условия лучше, но вряд ли шахтерам стало легче. Нужно поддержать потерявших работу людей, хотя бы заботой об их здоровье - бесплатные санатории, например.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Тоомас НЫММИСТЕ: - Конечно, должно. Если у нас есть сланец, почему не использовать до конца его возможности? Найти возможности, чтобы полезное ископаемое принесло больше пользы. Сейчас пострадают многие люди и это неправильно - следует найти решения для их поддержки - переобучение. Рабочих мест больше не становится, надо чтобы люди и сами поняли, что должны найти другую профессию.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Франц ПУПА: - Обязательно должно позаботиться, предложить другую работу, если не в шахте, то переучить, а не просто выбросить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Анатолий СОСНОВСКИЙ: - Трудный вопрос. Думаю, что надо как-то устроить сокращенных людей - есть другие серьезные профессии, которым можно обучить. Шахтерам не привыкать к трудностям, и, если предложить хорошие условия и хорошее обучение, - пойдут.