Сб, 7.09.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОПРОС: Должно ли государство поддерживать сокращенных шахтеров?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Предстоящее большое сокращение на "Eesti Energia" больше всего коснется шахты "Estonia", где лишними окажутся около пары сотен работников, то есть каждый седьмой шахтер.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Геннадий ЕЛЬЦОВ:

- Обязательно, потому что работа в шахте - очень тяжелая, отец рассказывал - бывало, они в воде босиком работали - обувь берегли. Сейчас, понятно, условия лучше, но вряд ли шахтерам стало легче. Нужно поддержать потерявших работу людей, хотя бы заботой об их здоровье - бесплатные санатории, например.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Тоомас НЫММИСТЕ:

- Конечно, должно. Если у нас есть сланец, почему не использовать до конца его возможности? Найти возможности, чтобы полезное ископаемое принесло больше пользы. Сейчас пострадают многие люди и это неправильно - следует найти решения для их поддержки - переобучение. Рабочих мест больше не становится, надо чтобы люди и сами поняли, что должны найти другую профессию.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Франц ПУПА:

- Обязательно должно позаботиться, предложить другую работу, если не в шахте, то переучить, а не просто выбросить.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Анатолий СОСНОВСКИЙ: 

- Трудный вопрос. Думаю, что надо как-то устроить сокращенных людей - есть другие серьезные профессии, которым можно обучить. Шахтерам не привыкать к трудностям, и, если предложить хорошие условия и хорошее обучение, - пойдут. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Наталья ЯНЕС:

- Моего мужа сократили с 1 апреля, доход семьи серьезно уменьшился и жить стало труднее. Работа у шахтеров сверхвредная - за три десятка лет круглогодичного труда под землей при температуре плюс шесть - здоровье угроблено, суставы никакие... Вредность сняли, но нельзя этого было делать! Государство могло бы обеспечить сокращенным большие выплаты, больше отпуска, серьезные скидки на санаторное лечение. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ