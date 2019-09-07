ОПРОС: Должно ли государство поддерживать сокращенных шахтеров?

Предстоящее большое сокращение на "Eesti Energia" больше всего коснется шахты "Estonia", где лишними окажутся около пары сотен работников, то есть каждый седьмой шахтер.
Геннадий ЕЛЬЦОВ:
- Обязательно, потому что работа в шахте - очень тяжелая, отец рассказывал - бывало, они в воде босиком работали - обувь берегли. Сейчас, понятно, условия лучше, но вряд ли шахтерам стало легче. Нужно поддержать потерявших работу людей, хотя бы заботой об их здоровье - бесплатные санатории, например.
Тоомас НЫММИСТЕ:
- Конечно, должно. Если у нас есть сланец, почему не использовать до конца его возможности? Найти возможности, чтобы полезное ископаемое принесло больше пользы. Сейчас пострадают многие люди и это неправильно - следует найти решения для их поддержки - переобучение. Рабочих мест больше не становится, надо чтобы люди и сами поняли, что должны найти другую профессию.
Франц ПУПА:
- Обязательно должно позаботиться, предложить другую работу, если не в шахте, то переучить, а не просто выбросить.
Анатолий СОСНОВСКИЙ:
- Трудный вопрос. Думаю, что надо как-то устроить сокращенных людей - есть другие серьезные профессии, которым можно обучить. Шахтерам не привыкать к трудностям, и, если предложить хорошие условия и хорошее обучение, - пойдут.
Наталья ЯНЕС:
- Моего мужа сократили с 1 апреля, доход семьи серьезно уменьшился и жить стало труднее. Работа у шахтеров сверхвредная - за три десятка лет круглогодичного труда под землей при температуре плюс шесть - здоровье угроблено, суставы никакие... Вредность сняли, но нельзя этого было делать! Государство могло бы обеспечить сокращенным большие выплаты, больше отпуска, серьезные скидки на санаторное лечение.