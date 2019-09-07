Уничтоженный Оруский дворец явит себя виртуально

Идеей заново отстроить уничтоженный во время войны Оруский дворец играют уже много лет. Однако более реальным является план проводить путешествия во времени по Орускому дворцу. Приложение виртуальной реальности разрабатывает выросшая при Тартуском университете фирма, и следующим летом гуляющие по парку уже смогут пользоваться такой услугой.