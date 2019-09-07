Уничтоженный Оруский дворец явит себя виртуально

Идеей заново отстроить уничтоженный во время войны Оруский дворец играют уже много лет. Однако более реальным является план проводить путешествия во времени по Орускому дворцу. Приложение виртуальной реальности разрабатывает выросшая при Тартуском университете фирма, и следующим летом гуляющие по парку уже смогут пользоваться такой услугой.
Молодое предприятие "BlueRay" уже может продемонстрировать предлагаемое в Тарту виртуально-реальное впечатление. А именно: у моста Каарсильд можно взять напрокат очки виртуальной реальности, с помощью которых можно ознакомиться с видами центра Тарту от августа 1913 года.