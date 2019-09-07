Сб, 7.09.2019
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Уничтоженный Оруский дворец явит себя виртуально

Тойлаский Оруский дворец, который со следующего лета можно будет увидеть виртуально.

ФОТО: Фотоархив Эстонского исторического музея

Идеей заново отстроить уничтоженный во время войны Оруский дворец играют уже много лет. Однако более реальным является план проводить путешествия во времени по Орускому дворцу. Приложение виртуальной реальности разрабатывает выросшая при Тартуском университете фирма, и следующим летом гуляющие по парку уже смогут пользоваться такой услугой.

Молодое предприятие "BlueRay" уже может продемонстрировать предлагаемое в Тарту виртуально-реальное впечатление. А именно: у моста Каарсильд можно взять напрокат очки виртуальной реальности, с помощью которых можно ознакомиться с видами центра Тарту от августа 1913 года.   

Учредитель и член правления "BlueRay" историк Майро Ряэск раньше руководил Эстонским музеем шоссейных дорог и Музеем Тартуского университета, а теперь, в качестве предпринимателя, вносит вклад в развитие виртуально-реальных туристических объектов. Следующим на прицел взят Оруский парк в Тойла.   

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