ПЕРЕДОВИЦА: Безопасность труда важнее наказания

Это была очень необычная история. Сначала вдовы погибших вели гражданский спор с добывающим предприятием, не хотевшим поначалу выплатить семьям погибших шахтеров компенсацию, на которую те имели право по коллективному договору. С точки зрения работодателя, довольно велика была доля ответственности самих погибших за этот несчастный случай.

Когда в этом споре с близкими погибших достигли соглашения, до суда дошло уголовное производство. Этот случай был особенным уже потому, что в подобных ситуация ранее, насколько известно, предприятие не отдавали под суд по уголовному обвинению. Обвиняли в игнорировании требований по гигиене и безопасности труда, если этим была причинена смерть по неосторожности.

"Северное побережье" спросило перед судебным процессом, какова же цель отправки работодателя под суд, и прокурор Сигрид Нурме ответила: "Работодатели используют рабочих с целью зарабатывания для себя прибыли. Однако часть этой прибыли надо использовать на то, чтобы рабочим безопасно было ходить на работу. Ведь когда предприниматель может себе позволить не вкладывать в безопасность труда, то он получает рыночное преимущество за счет безопасности работников".

На сей раз суд не установил вины в действиях/бездействии предприятия и его руководящих работников, поскольку, по мнению суда, не до конца была ясна конкретная причина смерти. Но в новом году начнется новый судебный процесс, касающийся несчастья, произошедшего еще до этого смертельного несчастного случая с двумя шахтерами, но в нем имелись также свидетели и его обстоятельства должны быть ясными.