Сб, 7.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Йыхви приступает к созданию стадиона

Расположенный рядом с Йыхвиской основной школой стадион с 250-метровым беговым кругом давно амортизировался, на его месте не позднее, чем через три года, должен появиться первый современный легкоатлетический стадион в Ида-Вирумаа.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

После длившейся несколько лет раскачки Йыхвиское волостное управление объявило на этой неделе тендер на строительство променада и стадиона образовательного городка стоимостью в четыре миллиона евро. 

Вместо нынешнего стадиона Йыхвиской основной школы построят легкоатлетический стадион с 400-метровым беговым кругом и секторами для прыжков и метания, а также с полномерным футбольным полем с натуральным газоном и трибунами. В рамках той же поставки проложат променад от художественной школы до госгимназии, по краям которого оборудуют игровые площадки, крупные площадки для проведения мероприятий, зоны для учебы на улице, гимнастический городок и прочие места проведения досуга.  

Четыре миллиона евро 

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