Йыхви приступает к созданию стадиона

Вместо нынешнего стадиона Йыхвиской основной школы построят легкоатлетический стадион с 400-метровым беговым кругом и секторами для прыжков и метания, а также с полномерным футбольным полем с натуральным газоном и трибунами. В рамках той же поставки проложат променад от художественной школы до госгимназии, по краям которого оборудуют игровые площадки, крупные площадки для проведения мероприятий, зоны для учебы на улице, гимнастический городок и прочие места проведения досуга.