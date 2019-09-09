Дмитрий Аристов после шестилетней паузы вернулся на марафонскую трассу с крепким результатом

26-летний Аристов, для которого это был третий полноценный марафон в жизни, занял четвертое место в зачете чемпионата Эстонии, показав время 2:33.39. Тренирующийся в клубе "Treeningpartner" кохтлаярвесец, вернувшийся на марафонскую трассу после шестилетней паузы, уступил показанному тогда личному рекорду всего одну минуту 38 секунд.

Державший на протяжении всего марафона стабильный темп (километр за 3 минуты 40 секунд) Аристов по ходу забега на 42,195 километра неуклонно продвигался вперед. Если на отметке десять километров он занимал 23-е место, то на финиш, до которого первыми добрались шесть кенийцев, он прибыл 14-м.

Примерно 35 километров Аристов поддерживал темп обладательниц двух первых мест в женском зачете - кенийских спортсменок Памелы Ротич и Ребекки Корир. На последних километрах кенийки ускорились и пересекли финишную черту на минуту с лишним раньше Аристова.

Из эстонских бегунов забег долгое время возглавлял с преимуществом в несколько минут уроженец Ида-Вирумаа Илья Николаев, однако в финальной части дистанции его, так сказать, "накрыла" стена, и на последних семи километрах его скорость резко упала. Николаев прибежал на финиш со временем 2:31.44, то есть на две минуты раньше Аристова.

Победителем Таллиннского марафона с результатом 2:12.42 стал Джосфат Летинг из Кении, чемпионом Эстонии стал занявший седьмое место Райдо Митт, показавший время 2:26.52. Если в августе Аристов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Эстонии в беге на 3000 метров с препятствиями, то в марафоне его отделило от медали более трех минут.

Из идавирусцев второе время показал Артем Тамбаум (3:19.26, 266-е место в общем зачете), третье - Ринго Криловс (3:26.59, 393-е место).

Самой быстрой среди ида-вируских женщин стала Наталья Сонг с результатом 4:07.58 (188-е место в женском общем зачете).

На состоявшемся в тот же день в Таллинне полумарафоне на финиш пришли 47 идавирусцев. Из них быстрейшее время показал Сандер Освет (1.28:10, 126-е место в общем зачете).