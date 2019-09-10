Иллукаский кросс на выносливость прошел в хорошей атмосфере

Состоявшийся в воскресенье на иллукаской трассе этап Кубка Эстонии по кроссу на выносливость можно считать во всех отношениях удавшимся. Погода благоприятствовала мероприятию, а судьям не пришлось рассматривать ни одного протеста.
Но это не значит, что соревнование было скучным. Гонщики боролись за победу, песчаная трасса местами размякла, мотоциклы вихляли и местами утопали в песке. Так что нужно было выбирать подходящий темп для долгой гонки, чтобы техника и гонщик продержались до конца. "Новый мотоцикл мчался быстро, и после того, как меня "закрыли" на старте, я поддал газу, чтобы улучшить свою позицию, но вскоре получил наказание в виде судорог в руках", - сказал занявший второе место в классе "E2" Рихо Кеэрме.
Из идавирусцев также второе место в своем классе занял Эрки Раннамеэс, который в классе "Е1" в первой половине гонки поразил скоростью гораздо более опытных гонщиков. Однако два часа - это долгий срок, и удержать этот темп до конца он не смог. В классе "Hobi B" вторым стал Фред-Георг Пяэро. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Рихо Унт в классе "Hobi D".