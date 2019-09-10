Иллукаский кросс на выносливость прошел в хорошей атмосфере

Но это не значит, что соревнование было скучным. Гонщики боролись за победу, песчаная трасса местами размякла, мотоциклы вихляли и местами утопали в песке. Так что нужно было выбирать подходящий темп для долгой гонки, чтобы техника и гонщик продержались до конца. "Новый мотоцикл мчался быстро, и после того, как меня "закрыли" на старте, я поддал газу, чтобы улучшить свою позицию, но вскоре получил наказание в виде судорог в руках", - сказал занявший второе место в классе "E2" Рихо Кеэрме.