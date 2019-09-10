Судебное дело экс-руководителя Йыхви: обвинение во взяточничестве охватывает свекровь Негласон, зарплату и снимок зуба

Прокуратура обвиняет Негласон в том, что на заседании волостного собрания в октябре 2017 года она проголосовала за сдачу в аренду предприятию ТОО "Corrigo" пустующих помещений в здании центра опеки по ул. Кааре, 3 в Йыхви. По мнению обвинения, Негласон должна была взять самоотвод, поскольку в то же время она была связана с предприятием и на основании договора поручения от этого же предприятия проводила экспертизы трудоспособности для кассы по безработице.