Судебное дело экс-руководителя Йыхви: обвинение во взяточничестве охватывает свекровь Негласон, зарплату и снимок зуба

В ходе начинающегося поздней осенью в Вируском уездном суде процесса, на котором по обвинению во взяточничестве находятся под судом бывший председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон и руководитель оказывающего в Йыхви услуги здравоохранения ТОО "Corrigo" Тийу Сепп, прокуратура намерена использовать в качестве части обвинения в числе прочего живущую в доме попечения свекровь Негласон, рентгеновский снимок стоимостью 15 евро и экспертизы трудоспособности на сумму более 83000 евро.
Прокуратура обвиняет Негласон в том, что на заседании волостного собрания в октябре 2017 года она проголосовала за сдачу в аренду предприятию ТОО "Corrigo" пустующих помещений в здании центра опеки по ул. Кааре, 3 в Йыхви. По мнению обвинения, Негласон должна была взять самоотвод, поскольку в то же время она была связана с предприятием и на основании договора поручения от этого же предприятия проводила экспертизы трудоспособности для кассы по безработице.