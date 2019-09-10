Вт, 10.09.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Каким образом расходятся пути сланца и энергопроизводства?

Президент Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Илья Смирнов

Президент республики сказала вчера в речи на открытии парламентского сезона, что сланец и энергетика пойдут в Эстонии разными дорогами.

Президент Керсти КАЛЬЮЛАЙД: 

- Это очевидно, что из одного сектора скоро получатся два: пути сланца и энергопроизводства разойдутся. Мы должны быть в состоянии рассматривать отдельно энергопроизводство, а также связанные сегодня со сланцедобычей возможные социальные проблемы людей и их решение. Производство энергии должно стать зеленым, а сланец подождет, пока мы не найдем ему более дружелюбное к окружающей среде применение. В Таллиннском техническом университете десятки лет изучают альтернативы, как использовать сланец без выбросов в атмосферу двуокиси углерода.   

В то же время энергопроизводство пойдет своим путем совершенно независимо от того, станет соглашением стран Европы на 2050 год климатическая нейтральность или 80% климатическая нейтральность.

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