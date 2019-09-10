ОДИН ВОПРОС: Каким образом расходятся пути сланца и энергопроизводства?

- Это очевидно, что из одного сектора скоро получатся два: пути сланца и энергопроизводства разойдутся. Мы должны быть в состоянии рассматривать отдельно энергопроизводство, а также связанные сегодня со сланцедобычей возможные социальные проблемы людей и их решение. Производство энергии должно стать зеленым, а сланец подождет, пока мы не найдем ему более дружелюбное к окружающей среде применение. В Таллиннском техническом университете десятки лет изучают альтернативы, как использовать сланец без выбросов в атмосферу двуокиси углерода.