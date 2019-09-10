"Nordecon" строит в Нарве детскую площадку, поскольку инвестировать в жилье неразумно

Власти Нарвы и АО "Nordecon" еще в ноябре 2018 года договорились, что концерн инвестирует 36667 евро в строительство детской игровой площадки ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года. Адрес - благоустроенный пустырь по ул. Александра Пушкина, 27.

Данное обязательство "Nordecon" взял на себя взамен более давнего обязательства построить в этом месте пару высотных жилых домов.

В переписке с работниками Нарвской горуправы представитель "Nordecon" нынче весной подтверждал, что детскую игровую площадку построят в течение мая, однако в срок она не появилась. В течение июля-августа еще шло согласование стройпроекта, и официальное разрешение на строительство горуправа распорядилась выдать вот только 4 сентября.

Работы на местности были начаты 9 сентября. По проекту, на этой детской площадке будет один игровой городок, шестиугольная песочница, разнообразные качели и качалки, три парковые скамьи.

История развития названного участка земли в самом центре Нарвы уже долгая, но она еще далека от завершения. В прошлом на этом месте располагалось здание со спортзалом Нарвской спортшколы, от которого город отказался по причине крайней ветхости. По соседству - торговый центр "Фама", а через дорогу в обозримом будущем начнется строительство Нарвской госгимназии вкупе с капитальным ремонтом довоенного здания Кесклиннаской школы.

ТОО "Fama Invest", развивающее упомянутый торговый центр "Фама", в 2006 году вынашивало план построить на приобретенном у города Нарва участке - взамен готовой к сносу спортшколы - пару жилых высоток до 15 этажей. Однако из-за кризиса 2008 года названная фирма сама не решилась на столь серьезную инвестицию и перепродала землю с готовым проектом АО "Nordecon" (тогда "Linnaehitus").

По соглашению, подписанному тремя субъектами, включая город Нарва, в 2009 году к "Nordecon" вместе с участком недвижимости перешли и инвестиционные обязательства перед городом на период до 2015 года. Вскоре стало ясно, что планы и сроки сорвались, поскольку на рынке недвижимости воцарилось устойчивое положение, при котором строить в Нарве новые жилые дома значило пускать большие деньги на ветер, о чем регулярно писало и "Северное побережье".

- С момента заключения договора мы постоянно следили за ситуацией на рынке нарвских квартир, чтобы приступить к строительству зданий, - рассказывал еще в 2017 году руководитель отдела "Nordecon" по развитию жилья Тоомас Релл. - Судя по статистике нарвского рынка недвижимости на данный момент, признаков оживления активности сделок купли-продажи квартир и уровня цен, к сожалению, не наблюдается.

За последовавшие пару лет рыночная ситуация в приграничном городе не улучшилась, и строительство детской игровой площадки - максимум, что готов инвестировать "Nordecon" в свою нарвскую недвижимость. "Дальнейшие планы развития сегодня неактуальны", - подтвердила их коммуникационный руководитель Мирьям Миккин в сентябре 2019 года.

"Nordecon" является одним из крупнейших строительных концернов Эстонии, имеющий уже 30 лет опыта. В настоящее время заметным его объектом в Нарве является строительство совместного учебно-жилого комплекса Академии внутренней обороны и Тартуского университета. В Кохтла-Ярве "Nordecon" только что достроил госгимназию и строит спортцентр. Также "Nordecon" является основным претендентом на строительство берегового променада в Силламяэ. Многочисленные жилые строительные проекты концерн развивает в других регионах Эстонии.