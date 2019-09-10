Вт, 10.09.2019
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Театр "На Литейном" возвращается в Эстонию

Возглавив Театр "На Литейном", Сергей Морозов продолжает ставить здесь заряжающие энергией спектакли.

ФОТО: Александр Карелин

После длинного перерыва йыхвиские театралы вновь смогут встретиться с артистами санкт-петербургского Театра "На Литейном" - 6 октября в 12.00 покажут легендарный спектакль "Пеппи Длинный чулок", а в 18.00 комедию для взрослых "Примадонны". Директор театра и художественный руководитель Сергей Морозов в преддверии гастролей рассказал об этих постановках и о том, почему театр, у которого в Ида-Вирумаа много поклонников, долго не приезжал сюда. 

- Взаимоотношения с йыхвисцами у Театра "На Литейном" давние - еще с советских времен артисты приезжали со спектаклями в Йыхви. Был перерыв, но с 2005 года встречи возобновились, нам показывали по одному-два спектакля в год. Однако, последние пять-шесть лет опять возник перерыв, что случилось?

- С 2015 по 2017 годы наш театр переживал непростые времена в связи со сменой даже не формата, а я бы сказал - взгляда на будущее. Четыре года назад коллектив сильно "тряхануло" в связи с возможной реформой... Слава Богу, она отменилась, но театр достаточно долго жил в каком-то внутреннем зажиме и глядя с тревогой в завтрашний день. Последние год-полтора настроение стало меняться, появилось больше свободы, открытости и надежды на благополучие.

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