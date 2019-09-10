Театр "На Литейном" возвращается в Эстонию

- Взаимоотношения с йыхвисцами у Театра "На Литейном" давние - еще с советских времен артисты приезжали со спектаклями в Йыхви. Был перерыв, но с 2005 года встречи возобновились, нам показывали по одному-два спектакля в год. Однако, последние пять-шесть лет опять возник перерыв, что случилось?

- С 2015 по 2017 годы наш театр переживал непростые времена в связи со сменой даже не формата, а я бы сказал - взгляда на будущее. Четыре года назад коллектив сильно "тряхануло" в связи с возможной реформой... Слава Богу, она отменилась, но театр достаточно долго жил в каком-то внутреннем зажиме и глядя с тревогой в завтрашний день. Последние год-полтора настроение стало меняться, появилось больше свободы, открытости и надежды на благополучие.