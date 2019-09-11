В конце лета в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялось необычное мероприятие - здесь отмечали 35-летие театральной студии "Поиск", действовавшей в стенах этого дома с 1984 по 1992 годы. Хотя со времени ее закрытия прошло более двух десятилетий, студийцы по-прежнему "дышат в одном ритме", искренне сожалея, что с тех пор в Кохтла-Ярве любительский театр не возродился.

Зачем отмечать юбилей коллектива, которого давно не существует? Вопрос риторический - ответа и не нужно, если увидеть взволнованные лица мужчин и женщин, переступающих порог центра культуры. В глазах светится счастье, изредка заметно напряжение - когда не сразу удается узнать прежних "соратников" по сцене, десятилетия прошли! Но, как правило, это лишь в первую минуту, потому что изменения внешние, а глаза и душа остались прежними...