"Творческий котел" посвятят юбилею праздника песни

Фестиваль, приуроченный к Международному Дню национальных меньшинств, откроется в 11.00. Как всегда, его украсят выставки, мастер-классы, концерты и многое другое - каждый переступивший порог концертного дома, имеет шанс найти что-то интересное на свой вкус.

Новинкой прошлого фестиваля стала дегустация национальных блюд, что очень пришлось по душе и самим участникам, и гостям, было решено сделать это традицией. Поэтому двери для гостей распахнутся в 11.00, хотя официальное открытие фестиваля запланировано на 11.30.

Руководитель круглого стола Александр Дусман заметил, что также, как и вся Эстония, организаторы "Творческого котла" не могли пройти мимо важной даты - 150-летия певческого праздника, поэтому это большое событие найдет отражение в ходе традиционной конференции, стартующей в полдень.

- У нас будет много гостей - выступят авторы альбома-книги, посвященной истории праздника, - перечисляет собеседник. - Приедет Свен Вейдебаум, руководитель по коммуникации ЦУ Эстонского праздника песни и танца - расскажет, как все происходило. Председатель нарвского общества "Святогор" Алла Матвеева расскажет о том, как в приграничном городе проходили певческие праздники в прежние времена. Ждем также представителей Вильяндиской академии культуры - они расскажут о народных инструментах и представят их.

Дусман добавил, что они бросили клич среди культурных обществ-участников круглого стола, чтобы они тоже представили свои инструменты. Евреи, например, готовы продемонстрировать шафар - рог, в который трубят по праздникам и по мелодии можно определить в честь чего он звучит. "Хочется, чтобы выставили на своих стендах свои инструменты украинцы, белорусы и другие", - надеется он.

Гостям фестиваля по традиции предложат различные выставки и мастер-классы по разным видам традиционного рукоделия, что подготовили разные национальные общества. Не первый год на "Творческом котле" проходят яркие литературные встречи, на этот раз объединение литераторов Эстонии "Русское слово" предложило устроить стихотворный баттл среди пишущих короткие стихи в японском стиле хокку.