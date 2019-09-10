- Тут с дамбы видно, какой была река раньше, - указывает проектный руководитель расчищающего реку Кохтла от загрязнения "Pinnasepuhastuse OÜ" Тарво Клаазимяэ направо, где из черного от смолы русла реки уже спустили воду. "И какой она становится теперь", - показывает он налево, где экскаватор выравнивает берега только что расчищенного русла.