Сынаялги одолели государство в суде: разрешения на строительство ветропарка Айду действительны

Это значит, что в силу вступает прежнее решение суда, согласно которому в отношении Айдуского ветропарка продолжают действовать выданные Люганузеской волостной управой разрешения на строительство ветряков, сообщает портал rus.err.ee.

В своем протесте уездный старейшина Ида-Вирумаа ходатайствовал о признании в суде незаконными разрешений на строительство, которые волостная управа Люганузе выдала предприятию "Aidu Tuulepark".

Согласно протесту, строительный проект, являющийся основанием для выданных в 2015 году разрешений, не был согласован с Министерством обороны, а указанные в строительном проекте ветряки отличались от тех, которые фигурировали в тематической планировке.

29 апреля административный суд не принял протест к рассмотрению, после чего Министерство юстиции подало на решение суда жалобу. 26 июня Тартуский окружной суд решил эту жалобу не удовлетворять.

В решении административного суда от 29 апреля говорится, что уездный старейшина Ида-Вирумаа значительно превысил срок подачи протеста. По мнению суда, сроки не зависят от того, когда уездный старейшина узнал о незаконности административного акта, и протест следовало подать еще летом 2016 года.

В связи со строительством Айдуского ветропарка на рассмотрении Таллиннского административного суда в настоящий момент также находится спор между застройщиком ветропарка, предприятием "Eleon Green", и Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора.

По словам председателя правления развивающего Айдуский ветропарк ТОО "Aidu Tuulepark" Олега Сынаялга, они рады, что Эстония - правовое государство и что суд занял окончательную позицию по вопросу разрешений на строительство ветропарка Айду. "Теперь у нас есть подтверждение суда высшей инстанции относительно того, что уже выполненные в ветропарке Айду строительные работы произведены в соответствии с разрешениями на строительство, и действие временного запрета на строительство прекратилось".

По словам Сынаялга, теперь нужно первым делом подсчитать расходы. "Убытки, связанные с приостановкой монтажных работ, к сожалению, значительные. Неожиданная остановка строительства большого ветропарка с 30 ветрогенераторами, разумеется, наносит прямой ущерб, проистекающий из нарушения условий крупных тендерных договоров, заключенных для строительства ветропарка", - отметил Сынаялг.