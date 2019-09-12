Первые миллионы Ида-Вируской программы распределены, цыплят посчитают позднее

Как предыдущее, так и нынешнее руководимые Юри Ратасом правительства считали одним из основных инструментов при решении проблем Ида-Вирумаа правительственную Ида-Вирускую программу, о создании которой тогдашняя коалиция Центристской партии", "Isamaa" и соцдемов договорилась еще около трех лет назад.