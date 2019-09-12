Чт, 12.09.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Первые миллионы Ида-Вируской программы распределены, цыплят посчитают позднее

Одним из самых больших получателей поддержки пока стало действующее в Нарве металлообрабатывающее предприятие "Fortaco Estonia", планирующее при поддержке полученных от государства примерно миллиона евро расширить производство.

ФОТО: Илья Смирнов

Из готовившейся несколько лет правительственной Ида-Вируской программы на сегодня распределены в качестве поддержки первые миллионы евро, однако с измерением результатов занимающиеся программой чиновники советуют подождать еще год-полтора. 

Как предыдущее, так и нынешнее руководимые Юри Ратасом правительства считали одним из основных инструментов при решении проблем Ида-Вирумаа правительственную Ида-Вирускую программу, о создании которой тогдашняя коалиция Центристской партии", "Isamaa" и соцдемов договорилась еще около трех лет назад.   

2,4 миллиона евро распределены 

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