ПЕРЕДОВИЦА: Ида-Вируская программа требует больше денег и большей скорости

В ответ на некоторые ходатайства о промышленных инвестициях выделены деньги и предприятия занимаются осуществлением планов, которые должны через полтора-два года создать в уезде десятки новых рабочих мест. Довольно многие крупные культурные и спортивные мероприятия уже состоялись и связанные с их проведением расходы государство частично покрыло из Ида-Вируской программы.

Все это, конечно, двигает жизнь вперед. Только вот вся эта возня с программой напоминает в каком-то смысле процессор отжившего свое компьютера. Понятно, что государство не может раздавать общественные деньги, не устанавливая условия и критерии оценки, а также, не взвешивая возможные плюсы и минусы. Никак не обойти также политические соглашения, ведь у каждой партии и министерства может иметься свой взгляд на то, какой путь верный, а какой ложный.

Тем не менее, нужно стремиться к тому, чтобы, сохраняя прозрачность, действовать все же значительно быстрее прежнего. Иначе можно будет, перефразируя литературную классику, прийти к тому, что когда меры государственной Ида-Вируской программы начнут приносить желаемый результат в виде новых рабочих мест, большая часть людей трудоспособного возраста уже покинет уезд.