У Йыхви имеется новый план относительно старого здания вокзала

Волостное управление уже некоторое время ведет переписку с "Eesti Raudtee" и несколькими министерствами, чтобы получить здание железнодорожного вокзала в муниципальную собственность. Принципиального противостояния со стороны железнодорожной фирмы и государства нет, однако они хотят знать, что намерена волость предпринять с этим зданием. Нынешним летом "Eesti Raudtee" сообщил, что желает избавиться от нескольких неиспользуемых станционных зданий - в этот список входит и йыхвиское здание.