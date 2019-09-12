Чт, 12.09.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

У Йыхви имеется новый план относительно старого здания вокзала

Старое и разрушающееся здание Йыхвиского железнодорожного вокзала годами служило для местных политиков неисчерпаемым источником обещаний, однако до дела тут до сих пор не дошло.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Если прежде йыхвиские власти, говоря о восстановлении старого здания вокзала, подчеркивали, что в нем мог бы появиться знакомящий с историей региона музей, то теперь, когда государство проявило прохладное отношение к данной идее, волость подчеркивает, что здание вокзала могло бы стать одним из важнейших транспортных узлов региона. 

Волостное управление уже некоторое время ведет переписку с "Eesti Raudtee" и несколькими министерствами, чтобы получить здание железнодорожного вокзала в муниципальную собственность. Принципиального противостояния со стороны железнодорожной фирмы и государства нет, однако они хотят знать, что намерена волость предпринять с этим зданием. Нынешним летом "Eesti Raudtee" сообщил, что желает избавиться от нескольких неиспользуемых станционных зданий - в этот список входит и йыхвиское здание.    

Государство не поддерживает создание музея 

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