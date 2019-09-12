Сынаялги одолели государство в суде: разрешения на строительство ветропарка Айду действительны

Государственный суд не стал принимать в производство жалобу на постановление Министерства юстиции, в которой министерство выражает несогласие с решением судов оставить без рассмотрения протест старейшины Ида-Вируского уезда, поданный в 2017 году. В протесте уездный старейшина ходатайствовал о признании недействительными разрешений на строительство, которые Люганузеское волостное управление выдало ТОО "Aidu Tuulepark" для строительства ветрогенераторов. Таким образом, вступает в силу постановление Тартуского административного суда, согласно которому протест против этих разрешений на строительство, выданных двумя годами ранее, существенно запоздал.