Сынаялги одолели государство в суде: разрешения на строительство ветропарка Айду действительны

Государственный суд не принял в производство жалобу Министерства юстиции на постановление в судебном деле об айдуских ветрогенераторах. Это значит, что выданные Люганузеским волостным управлением разрешения на строительство Айдуского ветропарка действительны, однако не означает, что два уже готовых ветрогенератора останутся стоять.
Государственный суд не стал принимать в производство жалобу на постановление Министерства юстиции, в которой министерство выражает несогласие с решением судов оставить без рассмотрения протест старейшины Ида-Вируского уезда, поданный в 2017 году. В протесте уездный старейшина ходатайствовал о признании недействительными разрешений на строительство, которые Люганузеское волостное управление выдало ТОО "Aidu Tuulepark" для строительства ветрогенераторов. Таким образом, вступает в силу постановление Тартуского административного суда, согласно которому протест против этих разрешений на строительство, выданных двумя годами ранее, существенно запоздал.