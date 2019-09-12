Чт, 12.09.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Сынаялги одолели государство в суде: разрешения на строительство ветропарка Айду действительны

Хотя суд подтвердил, что разрешения на строительство действительны, два уже построенных ветрогенератора, по утверждению Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, не соответствуют планировке, и спор о том, следует ли их демонтировать или нет, продолжается.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Государственный суд не принял в производство жалобу Министерства юстиции на постановление в судебном деле об айдуских ветрогенераторах. Это значит, что выданные Люганузеским волостным управлением разрешения на строительство Айдуского ветропарка действительны, однако не означает, что два уже готовых ветрогенератора останутся стоять.

Государственный суд не стал принимать в производство жалобу на постановление Министерства юстиции, в которой министерство выражает несогласие с решением судов оставить без рассмотрения протест старейшины Ида-Вируского уезда, поданный в 2017 году. В протесте уездный старейшина ходатайствовал о признании недействительными разрешений на строительство, которые Люганузеское волостное управление выдало ТОО "Aidu Tuulepark" для строительства ветрогенераторов. Таким образом, вступает в силу постановление Тартуского административного суда, согласно которому протест против этих разрешений на строительство, выданных двумя годами ранее, существенно запоздал.

Слишком поздно, чтобы протестовать

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