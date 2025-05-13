Решено отложить обязательное начало учебного дня в школах с 9 утра

На Сааремаа большинство людей начинают работу в восемь утра, а уроки в школах начинаются либо в восемь, либо в половине девятого утра. Перенос начала занятий на девять часов означала бы, что школьников придется возить в школу отдельно, сообщила "Актуальная камера", перелдает rus.err.

К настоящему времени Министерство образования тоже признает, что перенос начала учебного дня на девять утра, скорее всего, будет отложен.