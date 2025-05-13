Решено отложить обязательное начало учебного дня в школах с 9 утра

Министерство образования намеревалось с 1 сентября обязать школы начинать учебный день с 9 часов утра, однако в Союзе городов и волостей заявили, что такое серьезное изменение невозможно внедрить в такие короткие сроки, и к настоящему времени министерство также признало, что реформа будет сдвинута на более поздний срок.
На Сааремаа большинство людей начинают работу в восемь утра, а уроки в школах начинаются либо в восемь, либо в половине девятого утра. Перенос начала занятий на девять часов означала бы, что школьников придется возить в школу отдельно, сообщила "Актуальная камера", перелдает rus.err.
К настоящему времени Министерство образования тоже признает, что перенос начала учебного дня на девять утра, скорее всего, будет отложен.
"Именно потому, что на реализацию отведено слишком мало времени, я рискну сказать, что, вероятно, будет дано больше времени. Не все должно быть готово и сделано к 1 сентября", - сказала руководитель отдела учебных программ Министерства образования Марьета Венно.