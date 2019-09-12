В Кохтла-Ярве объявили поиск "Папы года"

В ежедневной суете мы часто не замечаем заботы и внимания, которыми нас окружают родители, считаем это нормой, но, несомненно, каждому приятно услышать доброе слово, именно поэтому родилась красивая традиция - в преддверии Дня отцов предлагают возможность оказать должное внимание их заслугам.

По словам председателя социальной комиссии Арне Берендсена, деятельность номинанта на почетное звание должна быть позитивной и выдающейся как для членов своей семьи, так и для города Кохтла-Ярве в целом. Кандидат должен быть зарегистрированным жителем на территории города и реально проживать в Кохтла-Ярве.

На прием, организованный по случаю награждения победителя, пригласят всех конкурсантов, а победитель получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.

В прошлом году почетное звание было присвоено Антону Карханину, в семье которого воспитывается десять детей.