В Кохтла-Ярве объявили поиск "Папы года"

В преддверии Дня отцов у всех жителей города вновь есть возможность оказать внимание заслугам своих близких, подав до 5 октября 2019 года ходатайства на конкурс "Папа 2019 года города Кохтла-Ярве".
В ежедневной суете мы часто не замечаем заботы и внимания, которыми нас окружают родители, считаем это нормой, но, несомненно, каждому приятно услышать доброе слово, именно поэтому родилась красивая традиция - в преддверии Дня отцов предлагают возможность оказать должное внимание их заслугам.
По словам председателя социальной комиссии Арне Берендсена, деятельность номинанта на почетное звание должна быть позитивной и выдающейся как для членов своей семьи, так и для города Кохтла-Ярве в целом. Кандидат должен быть зарегистрированным жителем на территории города и реально проживать в Кохтла-Ярве.
На прием, организованный по случаю награждения победителя, пригласят всех конкурсантов, а победитель получит грамоту и именную подарочную карту номиналом 250 евро.
В прошлом году почетное звание было присвоено Антону Карханину, в семье которого воспитывается десять детей.
Организаторы конкурса уверены, что в Кохтла-Ярве есть еще немало достойных отцов. Ходатайства принимаются до 5 октября 2019 года включительно. Каждый может представить на конкурс одну кандидатуру, заполнив соответствующий бланк на сайте www.kjlv.ee или в канцелярии городского собрания (каб. 215), необходимо также согласие самого кандидата.