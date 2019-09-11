Министр экономики считает преувеличением утверждение об исчезновении 840 рабочих мест в Ида-Вирумаа

Катри Райк: Спрашиваю из-за беспокойства об Ида-Вирумаа. Мы радовались тому, что сокращения в энергетическом секторе затронули всего 300 человек. Однако недавно газета "Северное побережье", суммировав данные, обратила внимание на то, что с начала до конца этого года в концерне "Eesti Energia" (в Ида-Вирумаа) исчезнет 840 рабочих мест. Люди уезжают также в Финляндию и Норвегию работать строителями. С учетом обслуживающего частного предпринимательства сокращение рабочих мест еще более масштабно - по разным оценкам, от 1600 до 1700. Алутагузе и Нарва-Йыэсуу уже пересматривают свои бюджеты, так как поступление налогов, разумеется, ухудшилось. Каковы конкретные и быстрые шаги для создания новых рабочих мест в Ида-Вирумаа?

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас: Я должен признаться, что я бы с осторожностью относился к получению информации из газеты "Северное побережье". Нередко там выставляют ситуацию в гораздо худшем свете, чем она есть на самом деле.

Теперь о 840 работниках. Из этих 840 эта последняя, то есть осенняя волна сокращений коснется 324 человек. Остальных затронула весенняя волна, и она была связана с закрытием старых амортизированных энергоблоков. Среди тех сокращенных было много людей пенсионного или предпенсионного возраста, большинство из которых вышли на пенсию. Те 340, которых сократят в осенней волне, действительно в большинстве своем люди трудоспособного возраста, для них "Eesti Energia" разработал программу мер, обучение, повышение квалификации, они получат компенсацию, создан отдельный фонд для их поддержки.

Теперь что касается рабочих мест: правительство обсудило и намерено в ближайшее время снова обсудить все то, что связано с энергетическим сектором, в том числе со сланцевым сектором, принять решения относительно того, как мы относимся к строительству фабрики масел и как мы относимся к строительству завода по рафинированию в Ида-Вирумаа. Это, пожалуй, такие объекты, которые дадут больше всего рабочих мест.

Разумеется, в портфеле регионального министра есть целый ряд прочих мер, я говорю о том, что связано с Министерством экономики. И оба этих объекта в первую очередь обеспечат рабочими местами шахтеров, но создадут дополнительные рабочие места и в других сферах деятельности. Так что я считаю, что то решение, которого добились на сегодня в Ида-Вирумаа, в текущей ситуации оптимальное.

Катри Райк: 18 октября прошлого года была принята предвыборная программа Центристской партии, и там есть глава о фискальной политике, где слово в слово написано: "Создадим региональные налоговые льготы". Мой вопрос такой: когда и насколько большие налоговые льготы введут для предприятий, работающих в Ида-Вирумаа, где в этом явно есть необходимость?

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас: Я думаю, что в предвыборных программах всех партий можно найти такие пункты, которые этим партиям не удалось включить в коалиционный договор. Это обычный демократический процесс, коалицию образуют несколько сторон, и все идеи партий, их предвыборные идеи, и не могут уместиться в один коалиционный договор.