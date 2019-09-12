ОДИН ВОПРОС: Что вы думаете об обучении эстонскому языку в русскоязычных школах после случая с Кохтла-Ярвеской гимназией?

В начале этого года разразился общереспубликанский скандал вокруг создававшейся в Кохтла-Ярве гимназии, когда возглавляемое Центристской партией Министерство образования хотело сделать эту школу двуязычной, поскольку многие гимназисты владеют государственным языком на уровне, недостаточном для того, чтобы на нем учиться. Вчера об этом говорили в Рийгикогу.
Премьер-министр ЮРИ РАТАС:
- После выборов ситуация, на мой взгляд, успокоилась, и это хорошо, это хорошо для этой школы, ее учителей и учащихся, что они могут спокойно работать. По моему мнению, то, на что мы должны очень серьезно обратить внимание, это все же качество обучения. Мы ведь привлекли дополнительных педагогов в детсады, я считаю, что это нужно продолжать, приводить в первую, вторую и третью ступени основной школы, насколько позволяет госбюджет, дополнительных учителей в русскоязычные классы. Считаю, что важно также продолжать работать над учебными материалами в части повышения их качества.