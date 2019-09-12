ОДИН ВОПРОС: Что вы думаете об обучении эстонскому языку в русскоязычных школах после случая с Кохтла-Ярвеской гимназией?

- После выборов ситуация, на мой взгляд, успокоилась, и это хорошо, это хорошо для этой школы, ее учителей и учащихся, что они могут спокойно работать. По моему мнению, то, на что мы должны очень серьезно обратить внимание, это все же качество обучения. Мы ведь привлекли дополнительных педагогов в детсады, я считаю, что это нужно продолжать, приводить в первую, вторую и третью ступени основной школы, насколько позволяет госбюджет, дополнительных учителей в русскоязычные классы. Считаю, что важно также продолжать работать над учебными материалами в части повышения их качества.