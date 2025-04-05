ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Михаил Таммеару

Оппозиционные депутаты упрекнули его за необъективное отражение деятельности горсобрания. В ответ Таммеару сам пошел в атаку и, отклонившись от темы, принялся обвинять критиковавшего его директора Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрика Агура в связи с руководством школой. Руководитель оппозиции Янек Пахка в ответ на это написал, что городской руководитель по коммуникации деструктивен и высокомерен и не годится на эту должность. Сам Таммеару утверждает, что таким образом защищает себя, и не скрывает, что иногда бывает высокомерным, а также хвалит себя за построение карьеры. И не собирается покидать должность.

Такая вербальная схватка не привлекла бы большого внимания, если бы Таммеару являлся нанятым своим работодателем, председателем горсобрания Эдуардом Одинцом политическим советником. Однако в данном случае зарплату ему платят кохтла-ярвеские налогоплательщики за то, чтобы он занимался коммуникациями горсобрания. Ко всему прочему это предполагает также политическую нейтральность. Однако Таммеару в марте, то есть за полгода до местных выборов присоединился к партии соцдемов, местным лидером которых является Одинец. То есть конфликт интересов тоже очевиден. Можно себе представить, какой шум подняли бы соцдемы, если бы, например, руководитель Рийгикогу по связям с общественностью являлся членом EKRE, Партии реформ или какой-то другой партии.