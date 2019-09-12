Чт, 12.09.2019
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Движение по дорогам в Кохтла-Ярве начинает возобновляться

В течение лета город Кохтла-Ярве активно ремонтировал улицы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Со вторника вновь разрешен проезд по дорожному кольцу возле торгового центра "Вирония".

Там еще предстоят работы по благоустройству, однако пользоваться этим участком уже можно.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, со среды открыто движение для всех видов транспорта и по перестроенному в виде кольца перекрестку Калеви-Ярвекюла теэ, но это касается только проезда вдоль Ярвекюла теэ; сворачивать с нее на перекрестке или проехать от улицы Калеви на улицу Оутокумпу пока еще нельзя, работы продолжаются.

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