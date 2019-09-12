Движение по дорогам в Кохтла-Ярве начинает возобновляться

Там еще предстоят работы по благоустройству, однако пользоваться этим участком уже можно.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина, со среды открыто движение для всех видов транспорта и по перестроенному в виде кольца перекрестку Калеви-Ярвекюла теэ, но это касается только проезда вдоль Ярвекюла теэ; сворачивать с нее на перекрестке или проехать от улицы Калеви на улицу Оутокумпу пока еще нельзя, работы продолжаются.