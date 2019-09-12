Чт, 12.09.2019
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В галерее Йыхвиской художественной школы нынче пройдут две новые выставки

Ксилография Таррви Лааманна "Далай-лама" (2011).

ФОТО: Репродукция

В галерее Йыхвиской художественной школы до 23 сентября выставлены дипломные работы выпускников этого года. В октябре с интересными работами можно будет ознакомиться в Йыхвиской гимназии.

В "Северном побережье" 23 июля вышел посвященный данной выставке репортаж "Среди самых будоражащих символов - деньги, Мэрилин Монро, Минотавр и вопрос "Быть или не быть?", где получают слово и рассказывают о своих работах Эвелина Сеймар, Янника Королькова, а также сестра и брат Вероника и Хенри Винклер.

26 сентября в школьной галерее откроется выставка картин педагога художественной школы Айры Раутсо "Klaaskuulimäng". На выставке представлены десять новых картин, в то же время в соседнем зале экспонируются 15 более ранних картин Раутсо, которые в этой галерее раньше тоже не выставлялись. Предыдущая выставка Айры Раутсо в галерее художественной школы прошла в 2016 году.

11 ноября откроется выставка картин и графики Таррви Лааманна, которая проработает до нового года. Лааманн (родился 29 ноября 1973 года) - эстонский художник и арт-менеджер. Он изучал графику в Эстонской художественной академии, окончил магистратуру по этой специальности в 2000 году, является членом Союза художников Эстонии с 1994 года.

Экспонируемые в Йыхви работы Лааманна связаны с Ямайкой. "Таррви на Ямайке свой в доску, и, путешествуя с ним, можно перейти на "ты" с Ямайкой во всех смыслах: он считает Ямайку своим вторым домом уже почти два десятилетия, знает людей, чувствует "бит" и даже крутит пластинки на местных праздниках", - говорит директор художественной школы Мати Раутсо.

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