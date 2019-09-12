В галерее Йыхвиской художественной школы нынче пройдут две новые выставки

В "Северном побережье" 23 июля вышел посвященный данной выставке репортаж "Среди самых будоражащих символов - деньги, Мэрилин Монро, Минотавр и вопрос "Быть или не быть?", где получают слово и рассказывают о своих работах Эвелина Сеймар, Янника Королькова, а также сестра и брат Вероника и Хенри Винклер.

26 сентября в школьной галерее откроется выставка картин педагога художественной школы Айры Раутсо "Klaaskuulimäng". На выставке представлены десять новых картин, в то же время в соседнем зале экспонируются 15 более ранних картин Раутсо, которые в этой галерее раньше тоже не выставлялись. Предыдущая выставка Айры Раутсо в галерее художественной школы прошла в 2016 году.

11 ноября откроется выставка картин и графики Таррви Лааманна, которая проработает до нового года. Лааманн (родился 29 ноября 1973 года) - эстонский художник и арт-менеджер. Он изучал графику в Эстонской художественной академии, окончил магистратуру по этой специальности в 2000 году, является членом Союза художников Эстонии с 1994 года.