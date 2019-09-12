"Родныя напевы" приведут в Йыхви звездных "бродяг" из Беларуси

Масштабным песенным концертом "БЭЗ" отмечает тридцатилетие общества, столько же времени существует и одноименный ансамбль, с творчеством которого давно знакомы идавирусцы. Лидер "БЭЗ" Зинаида Клыга сказала, что хотя репертуар их ансамбля широк, юбиляры не станут перетягивать внимание зрителей на себя, потому что для них важно не столько себя показать, сколько разнообразие многоликой белорусской песни. А помогут им в этом многочисленные гости из разных городов страны, а также из Беларуси.

Эстонских белорусов представят три коллектива из Таллинна, а также из Маарду, Тарту, Пярну и Нарвы. Из Беларуси приедет давно знакомый идавирусцам народный фольклорный ансамбль "Паазер'е" из города Поставы - он дружен с "БЭЗом" уже двадцать лет. Впервые приехав на празднование десятилетия общества, талантливые музыканты и певцы радуют эстоноземельцев своим искусством почти каждый год.

Зато театр игры, юмора и песни "Хмелевские волоцуги" в Йыхви услышат впервые, но организаторы фестиваля не сомневаются, что для многих коллектив станет приятным открытием.

- Это очень популярный в Беларуси и за ее пределами творческий коллектив, который родился в селе Жабенка Брестской области в 2001 году, - объясняет Зинаида Клыга. - Волоцуги - это веселые бродяги, которые доставляют удовольствие себе и другим. Историю самобытного ансамбля можно сравнить со знаменитыми бурановскими бабушками, но у "Хмелевских волоцуг" есть и молодые исполнители. Меня поразило, насколько разносторонен этот творческий ансамбль - на колоритном диалекте они исполняют как аутентичный фольклор, так и современные раскрученные хиты. Все это делают с юмором и свойственной только им манерой исполнения. Без их выступлений не обходится ни один местный праздник. На сцене они заводилы и модницы, а в повседневной жизни - обычные сельские женщины, которые доказали, что, проживая в глубинке, тоже можно стать "звездами". Этот коллектив знают не только в разных уголках Беларуси, но и в соседних странах - Украине и Польше. Не сомневаюсь, что своих поклонников легко найдут и в Эстонии.

Фестиваль обещает и другие сюрпризы - все участники готовятся исполнить вместе эстонскую песню "Кунгла рахвас". Это признание и поклон эстонскому празднику песни, который в этом году отметил свое 150-летие.