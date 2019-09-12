Йыхвискую певческую сцену вновь откроют концертом завершения лета

15 сентября в 14 часов на певческой сцене Йыхвиского парка состоится концерт завершения лета, который станет одновременно концертом, открывающим обновленную певческую сцену.
На концерте завершения лета танцевать будут такие коллективы, как группы народного танца "Tammiku", "Gevi", "Jõhvikamoos", "Värten", танцевальная группа Ида-Вирумааского общества финнов-ингерманландцев "Metsäkukat" и детская танцевальная группа "T.W.I.S.T Crew".
О вокальной стороне концерта позаботятся песенный кружок центра культуры и интересов, смешанный ансамбль "Tammiku", Александр Ласиков и ансамбль "MR. Blues".
По словам йыхвиского волостного руководителя культуры Анне Уттендорф, над певческой сценой построили новую крышу, а также очистили стены от всевозможных граффити. Чтобы избежать появления новых надписей, сцена теперь по ночам освещена и находится под охраной. В то же время певческая эстрада ждет новых скамеек, новой электросистемы, благоустройства прилегающего участка - одним словом, она еще не полностью готова. Выполненные пока работы по реновации сцены обошлись примерно в 40000 евро.
В последнее время певческая сцена упоминалась в "Северном побережье" дважды: в статьях "Йыхвиская певческая сцена разваливается наперекор обещаниям" (20 января 2018 г.) и "Йыхвиская певческая сцена обвалилась" (16 марта 2019 г).
В последней из упомянутых статей Уттендорф описывала невеселое положение сцены: "Крыша протекает там уже несколько лет, стены изрисованы и скамейки поломаны".
Хотя состояние сцены было жалким, ее все же использовали каждое лето в Яанов день, когда там ансамбли играли перед участниками гуляния. Для таких случаев крышу сцены латали, однако несколько лет назад во время выступления группы пошел дождь, крыша протекла, и вода стала причиной короткого замыкания и отключения электричества. "Хорошо, что никого не убило - ведь все играли на электрических инструментах", - вспоминала Уттендорф в марте этого года.
- Теперь не останется ничего другого, как сразу начать активно использовать сцену, - говорит сейчас волостной руководитель культуры.