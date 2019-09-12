Йыхвискую певческую сцену вновь откроют концертом завершения лета

На концерте завершения лета танцевать будут такие коллективы, как группы народного танца "Tammiku", "Gevi", "Jõhvikamoos", "Värten", танцевальная группа Ида-Вирумааского общества финнов-ингерманландцев "Metsäkukat" и детская танцевальная группа "T.W.I.S.T Crew".

О вокальной стороне концерта позаботятся песенный кружок центра культуры и интересов, смешанный ансамбль "Tammiku", Александр Ласиков и ансамбль "MR. Blues".

По словам йыхвиского волостного руководителя культуры Анне Уттендорф, над певческой сценой построили новую крышу, а также очистили стены от всевозможных граффити. Чтобы избежать появления новых надписей, сцена теперь по ночам освещена и находится под охраной. В то же время певческая эстрада ждет новых скамеек, новой электросистемы, благоустройства прилегающего участка - одним словом, она еще не полностью готова. Выполненные пока работы по реновации сцены обошлись примерно в 40000 евро.

В последнее время певческая сцена упоминалась в "Северном побережье" дважды: в статьях "Йыхвиская певческая сцена разваливается наперекор обещаниям" (20 января 2018 г.) и "Йыхвиская певческая сцена обвалилась" (16 марта 2019 г).

В последней из упомянутых статей Уттендорф описывала невеселое положение сцены: "Крыша протекает там уже несколько лет, стены изрисованы и скамейки поломаны".

Хотя состояние сцены было жалким, ее все же использовали каждое лето в Яанов день, когда там ансамбли играли перед участниками гуляния. Для таких случаев крышу сцены латали, однако несколько лет назад во время выступления группы пошел дождь, крыша протекла, и вода стала причиной короткого замыкания и отключения электричества. "Хорошо, что никого не убило - ведь все играли на электрических инструментах", - вспоминала Уттендорф в марте этого года.