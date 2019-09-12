Новая "Золушка", полная волшебства
Во вторник йыхвиский театр "Туулевески" представил новый кукольный спектакль "Золушка", но на этот раз билеты не продавали - артисты сделали подарок к началу учебного года ребятам, которые занимаются в кружках и секциях Йыхвиского центра культуры и интересов.
Новым спектаклем йыхвиский театр начал свой 32-й сезон, и "Золушка" стала 83 постановкой, которой артисты порадовали своих поклонников. За три десятилетия среди них уже не одно поколение, поэтому и на премьеру пришли зрители разных возрастов.