Чт, 12.09.2019
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Новая "Золушка", полная волшебства
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Jõhvi nukuteater Tuuleveski avas hooaja Tuhkatriinu esietendusega

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Во вторник йыхвиский театр "Туулевески" представил новый кукольный спектакль "Золушка", но на этот раз билеты не продавали - артисты сделали подарок к началу учебного года ребятам, которые занимаются в кружках и секциях Йыхвиского центра культуры и интересов. 

Новым спектаклем йыхвиский театр начал свой 32-й сезон, и "Золушка" стала 83 постановкой, которой артисты порадовали своих поклонников. За три десятилетия среди них уже не одно поколение, поэтому и на премьеру пришли зрители разных возрастов. 

"Туулевески" однажды уже обращался к сказке "Золушка", но много лет назад и это был драматический спектакль. Кукольный ставили впервые, говорят, что такой формат сейчас больше востребован, ведь современный "Туулевески" - передвижной театр.

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