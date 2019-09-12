Новая "Золушка", полная волшебства

Новым спектаклем йыхвиский театр начал свой 32-й сезон, и "Золушка" стала 83 постановкой, которой артисты порадовали своих поклонников. За три десятилетия среди них уже не одно поколение, поэтому и на премьеру пришли зрители разных возрастов.

"Туулевески" однажды уже обращался к сказке "Золушка", но много лет назад и это был драматический спектакль. Кукольный ставили впервые, говорят, что такой формат сейчас больше востребован, ведь современный "Туулевески" - передвижной театр.