Уездный сезон мотокросса закончат в Кохтла-Нымме

В последний раз кохтла-ныммескую трассу использовали для соревнований прошлой весной и по сравнению с тем временем трасса пережила значительные изменения. "Если все стараются сделать трассы покороче, чтобы их обслуживание обходилось дешевле, то мы напротив удлинили трассу на километр", - сказал Арго Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба. Используемая трасса составит на этот раз около семи с половиной километров и на ней добавились именно технические участки, на которых нужно ездить "с головой". "Стараемся брать от старых промышленных ландшафтов все, что только можно. Каменистый, как бы скандинавский, участок, вероятно, по душе не всем эстонским гонщикам, но трасса одинаковая для всех", - добавил Рихо Кеэрме из Йыхвиского мотоклуба.