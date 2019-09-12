Архитекторы проявили интерес к будущей Нарвской госгимназии

Управляющее государственной недвижимостью АО "Riigi Kinnisvara" 11 сентября завершило прием предложений на конкурс по поиску лучшего архитектурного решения для строительства Нарвской госгимназии и реконструкции Кесклиннаской основной школы по соседству.
Архитектурный конкурс был объявлен в июле. Поступило шесть предложений, о чем сообщила "Северному побережью" руководитель по коммуникациям "Riigi Kinnisvara" Марилийс Сеппер.
- Предложения анонимные, поэтому сегодня еще нельзя сказать, были ли среди них предложения из-за рубежа, - отметила Сеппер.
Специальная комиссия, включающая представителя Нарвы, назовет победителя конкурса в течение осени. Премиальный фонд составляет 36000 евро.
С победителем на основании предложенного им проекта заключат договор, исходя из которого спроектируют учебное здание государственной гимназии и реконструируют учебное здание основной школы довоенной постройки по соседству.
Согласно подписанному 11 апреля 2018 года соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарва, государство в 2020-2022 годы построит госгимназию на предоставленной самоуправлением земле по ул. Александра Пушкина, 29a, 31, 33. В госгимназии должны будут учиться не менее 80 процентов всех нарвских гимназистов, а что касается остальных, то министерство допускает, что в Нарве по усмотрению местных властей сохранятся одна-две муниципальные гимназии.
Вместе со строительством госгимназии также за госсчет будет капитально отремонтирована находящаяся с ней рядом Кесклиннаская городская гимназия, и тогда местные власти расформируют ее в одноименную основную школу.