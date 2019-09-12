Архитекторы проявили интерес к будущей Нарвской госгимназии

Архитектурный конкурс был объявлен в июле. Поступило шесть предложений, о чем сообщила "Северному побережью" руководитель по коммуникациям "Riigi Kinnisvara" Марилийс Сеппер.

- Предложения анонимные, поэтому сегодня еще нельзя сказать, были ли среди них предложения из-за рубежа, - отметила Сеппер.

Специальная комиссия, включающая представителя Нарвы, назовет победителя конкурса в течение осени. Премиальный фонд составляет 36000 евро.

С победителем на основании предложенного им проекта заключат договор, исходя из которого спроектируют учебное здание государственной гимназии и реконструируют учебное здание основной школы довоенной постройки по соседству.

Согласно подписанному 11 апреля 2018 года соглашению между Министерством образования и науки ЭР и городом Нарва, государство в 2020-2022 годы построит госгимназию на предоставленной самоуправлением земле по ул. Александра Пушкина, 29a, 31, 33. В госгимназии должны будут учиться не менее 80 процентов всех нарвских гимназистов, а что касается остальных, то министерство допускает, что в Нарве по усмотрению местных властей сохранятся одна-две муниципальные гимназии.