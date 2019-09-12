Архитектор из Таллинна займется административной работой в Нарве

Будущий новый директор департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Кайе Энно (51) - член Эстонского союза архитекторов и его профкомиссии, выпускница архитектурного отделения Эстонской художественной академии (1992). Энно содержит в Таллинне собственное архитектурное бюро с минимальным в настоящее время оборотом и без штата работников.

Согласно данным Эстонского союза архитекторов, в ранее наработанном творческом портфолио Кайе Энно есть несколько жилых и коммерческих домов, отель с водным центром в Тамула, а также учебное здание Авинурмеской средней школы.

Конкурсная комиссия Нарвской горуправы еще 24 июля выбрала кандидатуру Кайе Энно, но поскольку она сможет приступить к работе лишь с октября, имя не разглашалось.

Подавшая документы на нарвский должностной конкурс Кайе Энно победила в нем после тура собеседований, в который вышли двое претендентов. "Это опытный архитектор с опытом разработки общих планировок", - прокомментировал окончательный выбор мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Как уже рассказывало "Северное побережье", кресло директора департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы освободилось с июня 2019 года, когда эту должность покинул в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья Олег Андреев. Андреев занял кабинет только с начала года, но вскоре ушел на продолжительный больничный.