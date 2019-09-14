Авиация по-эстонски и по-латвийски

Все слышали определение новости: новость - это когда человек кусает собаку, а не то, когда собака кусает человека. Правда, публичное пространство заполняют все же новости, не следующие этому правилу. Однако теперь в принадлежащем эстонскому государству предприятии и в, по сути, уже списанной со счетов области авиации произошло развитие, в прямом смысле слова выходящие за границы колонки новостей.

Пару недель назад выяснилось, что использующее торговую марку "Nordica" государственное авиапредприятие не в состоянии даже нанять нового руководителя, чтобы что-нибудь не пошло насмарку. Перед этим "Nordica" сообщил, что с конца октября прямые полеты под этим названием из Таллинна прекратятся - во имя уменьшения убытков. Члены правительства не хотели или не сумели детально объяснить, каковы стратегия и ожидания владельца, а некоторые политики прямо сказали, что если бы имелся покупатель, то это предприятие вообще стоило бы продать.

Не очень-то хорошо.

И тут на фоне такой картины общественность вдруг узнает, что принадлежащая на 51 процент "Nordica" и на 49 процентов "Poola LOT" совместная фирма "Regional Jet" является примером небольшого международного успеха.

"Regional Jet" до сих пор тоже казался ведь скопищем проблем, поскольку до СМИ доходили главным образом новости о напряженных отношениях между быстро сменяющимися руководителями "Nordica " и "LOT". Никто - к счастью - не показывал также публично амбициозного плана, который определил бы путь развития от маленького, созданного под давлением тяжелых юридических обстоятельств, субподрядчика до предприятия с крупнейшим в истории Эстонии количеством самолетов и далее - до входящего в число крупнейших в Европе региональных авиаперевозчиков.

В бизнесе иногда бывает такое, что успех приходит оттуда, откуда его и не ждали.

В бизнесе иногда бывает такое, что успех приходит оттуда, откуда его и не ждали. Так давайте держать кулаки за то, чтобы "Regional Jet" оказался как раз таким примером. В Эстонии и раньше случалось подобное - например, в конце 1990-х годов в сланцевой промышленности, когда некоторые заводы сланцевого масла поменяли владельцев из-за долгов и банкротств, или еще десятью годами раньше из-за большого кризиса в пассажирском морском сообщении между Таллинном и Хельсинки.

Но какая эстонскому народу выгода от того, что эстонское государство участвует в качестве главного акционера в авиапредприятии, совершающем перелеты где-то в остальной Европе и часто под цветами бог знает какой авиафирмы?

Во-первых, это чистый экспорт. Эстонское предприятие предлагает услугу с высокой дополнительной стоимостью за пределами родины, а зарплаты и налоги платит большей частью здесь.