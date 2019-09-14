ОПРОС: Что делать с железнодорожным вокзалом в Йыхви?

Йыхвиские власти, говоря о восстановлении старого здания железнодорожного вокзала, подчеркивали, что в нем мог бы появиться музей, теперь же, когда государство проявило прохладное отношение к данной идее, волость заявляет, что здание вокзала могло бы стать одним из важнейших транспортных узлов региона.
Эндла ЛИПП:
- Отстроить его - это чья-то идея фикс. А деньги взяли бы из кармана простого народа. Здание в крайне плохом состоянии, так что реновировать его поздно. Найти для него разумную функцию в этом районе тоже почти невозможно. Снести.
Эльмут ВЕЭРМЕТС:
- Речь идет о красивом ориентире, обогащающем исторический облик этого района. Однако найти функцию, которая сделала бы здание хозрасчетным, очень тяжело. Постоянно доплачивать - это тоже не решение. С очень тяжелым сердцем склоняюсь все же к тому, чтобы снести.
Людмила КОЛГА:
- Любой город начинается с вокзала, являющегося визитной карточкой этого места. У меня с этим зданием связаны ностальгические воспоминания, так что я, скорее, за его восстановление. По крайней мере внешне здание должно остаться таким же. Это позволило бы пойти на какие-то уступки в части функций.
Гуйдо ТЕЛЛИС:
- Конечно снести. Чтобы могло родиться что-то новое, неизбежно должно исчезнуть что-то старое. Начав с чистого листа, там можно создать что-то гораздо более нужное и более ценное в будущем.
Юлле КАЯНДО:
- Нет другого варианта, как восстановить. Тамошнее городское пространство оказалось бы будто оголенным, если бы вместо железнодорожного вокзала там появилась пустая площадка. Внутри здания могли бы находиться кафе и заведения размещения, да и автобусный вокзал можно было бы перенести туда.