Получившая и бакалавраскую, и магистерскую степень в Великобритании 26-летняя Ингер Китт уже третий учебный год преподает в Кохтла-Ярве - сначала в Ахтме, а теперь в новехонькой государственной гимназии. "Северное побережье" узнало, как она стала учителем, какими представляются повидавшей мир женщине ее места работы и каковы первые впечатления от новой школы.

Ингер Китт считает, что ида-вируская община, с которой она в первый раз столкнулась два года назад, приступая к работе учителем в Ахтмеской гимназии, определенно отличается от тех, с которыми ей приходилось иметь дело раньше.