Сб, 14.09.2019
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В Алутагузеском приключенческом парке произошло тяжелое несчастье, ведомства молчали

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Спуски по тросу являются одними из самых популярных центров притяжения в Алутагузеском приключенческом парке.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В августе в расположенном в Паннъярве Алутагузеском приключенческом парке произошло несчастье, в котором сильно пострадал молодой мужчина. Полиция и прокуратура начали производство, однако общественность о тяжком несчастном случае не проинформировали, что не является обычным при подобных происшествиях.

18 августа в приключенческом парке во время спуска молодого мужчины по тросу сломался один из деревянных опорных столбов, в результате чего молодой отец семейства упал с 5-метровой высоты и тяжело пострадал.  

Начали уголовное расследование 

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