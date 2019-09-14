В Алутагузеском приключенческом парке произошло тяжелое несчастье, ведомства молчали

В августе в расположенном в Паннъярве Алутагузеском приключенческом парке произошло несчастье, в котором сильно пострадал молодой мужчина. Полиция и прокуратура начали производство, однако общественность о тяжком несчастном случае не проинформировали, что не является обычным при подобных происшествиях.
18 августа в приключенческом парке во время спуска молодого мужчины по тросу сломался один из деревянных опорных столбов, в результате чего молодой отец семейства упал с 5-метровой высоты и тяжело пострадал.