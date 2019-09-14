В Алутагузеском приключенческом парке произошло тяжелое несчастье, ведомства молчали

В августе в расположенном в Паннъярве Алутагузеском приключенческом парке произошло несчастье, в котором сильно пострадал молодой мужчина. Полиция и прокуратура начали производство, однако общественность о тяжком несчастном случае не проинформировали, что не является обычным при подобных происшествиях.