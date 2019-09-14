"Идея отправиться с годовалым ребенком в Грузию на чайные плантации - безусловно, самое безумное начинание моей жизни, но невероятно интересное и стимулирующее", - констатирует уроженка Тойлаской волости Ханна Виллберг (28), которая вместе со своим спутником жизни, исконным тойласцем Марио Кирсимаа и крошечным сыном Кендриком присоединилась к коммуне эстонских чаеводов в Грузии.

Из идавирусцев в Грузии уже был приехавший прошлым летом Прийт Лавитс - один из бывших офисных работников, оставивших свою карьеру, чтобы вдохнуть новую жизнь в заброшенные чайные плантации в Грузии и производить качественный чай на ферме, которой дали название "Renegade Tea Estate".