ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Аа

В Эстонии нет любителя разгадывать кроссворды, который не знал бы деревню или пляж на северном побережье, название которого состоит из двух букв.
Правда, знают это местечко, скорее всего, только по названию, хотя расположенная на берегу моря живописная деревня Аа определенно заслуживает того, чтобы ее посетить и узнать получше.
Можно ведь сказать с усмешкой, мол, что это такое - столица кроссвордов, но, говоря словами деревенского старейшины, приятно, когда тебя замечают. И тем более, когда это внимание позитивное. Может быть, благодаря этому в прибрежной деревне задуют ветра перемен, которые подстегнут развитие пляжа и недвижимости.
Ида-Вирумаа титул столицы не нов: Нарва вскоре примет титул сезонной столицы, но когда выпадет снег, его придется передать Отепяэ. А вот Аа свой титул столицы кроссвордов уступать не придется, и он останется у нее навсегда. Оказаться под угрозой лишения титула Аа может только в случае, если какой-нибудь эстонский населенный пункт переименуют в Уу, Ии или Ээ.