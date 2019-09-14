ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Аа

Правда, знают это местечко, скорее всего, только по названию, хотя расположенная на берегу моря живописная деревня Аа определенно заслуживает того, чтобы ее посетить и узнать получше.

Можно ведь сказать с усмешкой, мол, что это такое - столица кроссвордов, но, говоря словами деревенского старейшины, приятно, когда тебя замечают. И тем более, когда это внимание позитивное. Может быть, благодаря этому в прибрежной деревне задуют ветра перемен, которые подстегнут развитие пляжа и недвижимости.