ПЕРЕДОВИЦА: Памятник слиянию власти и бизнеса

Одну из основных гордостей Йыхви - концертный дом, в котором находится также центр по интересам, ежедневно посещаемый сотнями детей, - уже более года окружает лунный пейзаж.

Вероятно, каждый нормальный человек понимает, что когда требуется сделать что-то новое, то этому могут сопутствовать также временные неудобства. Но молча мириться с тем, что имевшиеся дороги и площадки разрыли и затем на стройплощадке почти девять месяцев ничего не происходило, никак нельзя. Особенно, зная, все это обойдется волостным налогоплательщикам на 130000 евро больше запланированного поначалу.

Из хронологии этой истории явствует, что нынешние волостные власти позволяют манипулировать собой набравшему на выборах 90 голосов бизнесмену, чьим желаниям уступали, принося в жертву интересы волости. Очевидно, поступать так побуждал страх, что если под его дудку плясать не станут, то можно вообще остаться без власти. Морально такое поведение неказисто, однако в данном случае полиции и прокуратуре должно бы также хватить информации к размышлению, действительно ли все происходящее юридически корректно.

Не может быть сомнений, что если такой деятельности дали один раз зеленый свет, то будут и повторения. Странно также то, что из волостного управления вынуждают уходить тех чиновников, которые давали понять, что такие действия неприемлемы.