У Солдинаской гимназии Нарвы будет новый директор из Йыхви

Новым директором Солдинаской гимназии Нарвы выбрали жителя Йыхви, футболиста, футбольного судью, квалифицированного педагога и бывшего завуча Синимяэской школы Романа Трейаля. Выбор этого кандидата вызвал народные волнения и эмоциональные осуждения.
В отделе культуры и образования Нарвской горуправы подтвердили, что Романа Трейаля комиссия выбрала победителем конкурса на должность директора Солдинаской гимназии. По словам завотделом Виктории Лутус, решение об утверждении итога конкурса горуправа планирует принять 18 сентября.
- После этого мэр Нарвы либо сам подпишет трудовой договор, либо даст доверенность отделу культуры, - сказала Лутус, отметив, что срок начала работы нового директора будет предметом договоренности с ним. - Желательно бы с начала октября.
До вступления в должность Романа Трейаля исполнять обязанности директора Солдинаской гимназии продолжит Любовь Фомина. Она руководит гимназией на правах исполняющей обязанности директора с 2010 года, и все эти годы городские власти не проводили конкурс для выбора полноправного школьного руководителя.
Одним из поводов для снятия с должности и.о. директора Любови Фоминой стал конфликт экономических интересов: в Солдинаской гимназии электротехнические работы выполняет ее муж - частный предприниматель.
Чиновница Виктория Лутус комментирует:
- Если такие случаи имеют место, то директор должен по крайней мере выполнить определенные процедуры при выборе исполнителя работ и также поставить в известность об этом работодателя (мэра. - И.С.). Кроме того, каждый год директора и другие руководители подведомственных учреждений подписывают бумагу, сообщая об отсутствии связанных с ними партнеров, и этим директором данная бумага была подписана, - сказала Лутус, также подведя черту, что все это в прошлом, так как новый директор уже выбран.
Лутус добавила, что данный должностной конкурс и так планировалось проводить.
- Как всем известно, у нас довольно много исполняющих обязанности, нам постоянно делают замечания, в том числе в министерстве, и нам нужно привести эту ситуацию в порядок, - сказала она.
Как уже писало "Северное побережье", нарвская власть нередко принимала на должности и.о. директоров школ, гимназий и детских садов "временных" людей. Это давало возможности обходить высокие требования к образованию и владению государственным языком, при этом сохраняя должности за политически выгодными и просто опытными специалистами. По сей день в девяти муниципальных школах и гимназиях Нарвы четыре директорских кабинета занимают люди, только исполняющие обязанности.
Формально продолжающая руководить Солдинаской гимназией, но фактически ушедшая на больничный из-за подскочившего давления Любовь Фомина считает, что мэрия занимается ее травлей. Сама Фомина в конкурсе на место директора не участвовала, но говорит, что из коллектива гимназии был кандидат - и его не выбрали совершенно незаслуженно.
"Возмущенные выпускники пишут мне, зная кандидата от школы и зная также выбранного кандидата, думаю заслуги этих двух человек несоизмеримы", - пишет Фомина в "Фэйсбуке". "Кандидат из школы соответствует всем требованиям и знает школу изнутри, но мне сразу дали понять, что его не хотят".
"Выбранный кандидат может и понравился комиссии, но он работал в маленькой школе, где со случаями насилия сам справиться, работая завучем, не смог. Просили меня помочь и разрешить психологу нашей школы заняться проблемами в его школе", - добавила Фомина.
Фомина считает, что она лично стала неугодной нарвской власти, когда отказалась на выборах поддерживать нужных кандидатов.
- Началась эта возня - и нашли скелет в шкафу, - комментирует она. - А семейные отношения почти во всех школах есть, никак не узаконенные.
По убеждению Фоминой, все недочеты в оформлении документов, связанных с ее мужем-предпринимателем, можно было устранить, если бы чиновники и централизованная бухгалтерия отдела культуры Нарвской горуправы просто указали на них, однако вместо этого в отделе культуры ей в апреле пригрозили прокуратурой, предложив самой уйти с должности.
Новый вероятный директор Солдинаской гимназии Роман Трейаль живет в Йыхви и говорит, что не исключает переезда в Нарву. Там у него тесть, там же в колледже Тартуского университета Трейаль получал педагогическое образование как классный учитель и как руководитель дошкольного учреждения.
Трейаль 15 лет работал учителем эстонского языка и математики, а затем и завучем в Синимяэской школе. Участвовал в конкурсе на должность ее директора, но не был выбран. С новым директором не сработался и недавно уволился оттуда. Вскоре получил письмо из Нарвы о победе в конкурсе.
Также в прошлом Трейаль безуспешно претендовал на место директора Йыхвиской гимназии.
Кроме всего прочего, Трейаль футболист с 25-летним опытом - играл в силламяэском "Калеве" и йыхвиской "Орбите". Сейчас является судьей, обслуживающим как футбольные, так и футзальные матчи.
Трейаль подтвердил, что знает про общественное недовольство в Солдинаской гимназии в связи с его предстоящим назначением. Суждения в соцсетях он называет очень неприятными. "Появились комментарии, что меня уволили из школы в Синимяэ за то, что я якобы покрывал какое-то там насилие - это сплетни, конечно", - привел он пример.
Но из-за всего этого отказываться от новой работы в Нарве Трейаль не намерен:
- Я приду на место, поговорю с учителями, родителями, детьми. Хочу, чтобы узнали меня как реального человека, а то пишут про меня в "Фэйсбуке" полнейшую ложь и грязь. Это, конечно, напрягает немножко. У меня 15 лет стажа, есть за спиной педагоги, родители, дети в Синимяэской школе, считаю, что у меня безупречная репутация, так что все эти комментарии видеть прискорбно. Но ничего страшного - начнем работать, и все будет нормально.
Роман Трейаль рассказал, что надеется в сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом открыть в Солдинаской гимназии футбольный класс. Однако подчеркнул, что сделать это можно только при поддержке всей школы и самоуправления, а не по желанию одного лишь директора.