У Солдинаской гимназии Нарвы будет новый директор из Йыхви

Фомина считает, что она лично стала неугодной нарвской власти, когда отказалась на выборах поддерживать нужных кандидатов.

- Началась эта возня - и нашли скелет в шкафу, - комментирует она. - А семейные отношения почти во всех школах есть, никак не узаконенные.

По убеждению Фоминой, все недочеты в оформлении документов, связанных с ее мужем-предпринимателем, можно было устранить, если бы чиновники и централизованная бухгалтерия отдела культуры Нарвской горуправы просто указали на них, однако вместо этого в отделе культуры ей в апреле пригрозили прокуратурой, предложив самой уйти с должности.

Новый вероятный директор Солдинаской гимназии Роман Трейаль живет в Йыхви и говорит, что не исключает переезда в Нарву. Там у него тесть, там же в колледже Тартуского университета Трейаль получал педагогическое образование как классный учитель и как руководитель дошкольного учреждения.

Трейаль 15 лет работал учителем эстонского языка и математики, а затем и завучем в Синимяэской школе. Участвовал в конкурсе на должность ее директора, но не был выбран. С новым директором не сработался и недавно уволился оттуда. Вскоре получил письмо из Нарвы о победе в конкурсе.

Также в прошлом Трейаль безуспешно претендовал на место директора Йыхвиской гимназии.

Кроме всего прочего, Трейаль футболист с 25-летним опытом - играл в силламяэском "Калеве" и йыхвиской "Орбите". Сейчас является судьей, обслуживающим как футбольные, так и футзальные матчи.

Трейаль подтвердил, что знает про общественное недовольство в Солдинаской гимназии в связи с его предстоящим назначением. Суждения в соцсетях он называет очень неприятными. "Появились комментарии, что меня уволили из школы в Синимяэ за то, что я якобы покрывал какое-то там насилие - это сплетни, конечно", - привел он пример.

Но из-за всего этого отказываться от новой работы в Нарве Трейаль не намерен:

- Я приду на место, поговорю с учителями, родителями, детьми. Хочу, чтобы узнали меня как реального человека, а то пишут про меня в "Фэйсбуке" полнейшую ложь и грязь. Это, конечно, напрягает немножко. У меня 15 лет стажа, есть за спиной педагоги, родители, дети в Синимяэской школе, считаю, что у меня безупречная репутация, так что все эти комментарии видеть прискорбно. Но ничего страшного - начнем работать, и все будет нормально.