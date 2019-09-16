Проливной дождь завинтил гайки кроссу на выносливость

В воскресенье в Кохтла-Нымме под проливным дождем проходил этап чемпионата Эстонии по кроссу на выносливость. Экстремальные погодные условия на треть сократили число стартовавших; некоторые гонщики приехали и даже переночевали на месте, но решили не участвовать в кроссе. Остальные же приняли вызов.
Их не испугало, что этот вызов оказался тяжелее обычного. "В проходившем в это же время Тартуском веломарафоне тоже не участвовали некоторые из зарегистрировавшихся, но те, кто стартовал и принял более тяжелый вызов, остались довольны", - сказал член оргкомитета Арго Кеэрме.
Кохтла-ныммеская трасса в масштабах Эстонии сверхдлинная - в общем семь с половиной километров - и участки, расположенные на отвалах породы, не раскисли даже в таких условиях. Однако участки с обычной почвой от дождя размякли и грязь из-под колес летела так, что через несколько кругов трудно было различить, кто есть кто среди гонщиков.
- Пожалуй, те, кому старт удался, и кто ехал побыстрее, остались более чистыми, - сказал занявший в классе эндуро второе место член оргкомитета Рихо Кеэрме. Из идавирусцев лучшие результаты показали Эрки Раннамеэс (любительский D-класс) и местный кохтла-ныммеский гонщик Рауно Волдек (любительский В-класс), занявшие в абсолютном зачете пятое место. В классе Е2 второе место занял еще один представитель уезда Танель Раук, ставший также вторым в абсолютном зачете. В классе Е1 Аллар Кеэрме стал третьим.