Проливной дождь завинтил гайки кроссу на выносливость

Их не испугало, что этот вызов оказался тяжелее обычного. "В проходившем в это же время Тартуском веломарафоне тоже не участвовали некоторые из зарегистрировавшихся, но те, кто стартовал и принял более тяжелый вызов, остались довольны", - сказал член оргкомитета Арго Кеэрме.

Кохтла-ныммеская трасса в масштабах Эстонии сверхдлинная - в общем семь с половиной километров - и участки, расположенные на отвалах породы, не раскисли даже в таких условиях. Однако участки с обычной почвой от дождя размякли и грязь из-под колес летела так, что через несколько кругов трудно было различить, кто есть кто среди гонщиков.