Вт, 17.09.2019
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Сигнализация Йыхвиской русской основной школы бомбила спасателей ложными тревогами

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Из Йыхвиской русской основной школы на прошлой неделе ушло шесть ложных вызовов, на которые спасатели добросовестно реагировали.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На прошлой неделе центр тревоги получил несколько ложных сигналов о пожаре из Йыхвиской русской основной школы, из-за которых спасатели шесть раз в разные дни приезжали к школьному зданию. Источником проблемы стала, очевидно, неполадка в автоматической системе пожарной сигнализации (АСПС).   

Утром в понедельник, 9 сентября в Йыхвиской русской основной школе были запланированы эвакуационные учения. Это были первые такие учения в открывшейся после реновации год назад (1 октября 2018 г.) школе, и они должны были стать неожиданными для коллектива школы, поэтому никто кроме руководства школы заранее о них не знал. Однако примерно за полчаса до начала запланированных учений сама по себе сработала школьная система пожарной сигнализации - правда, только на двух этажах.   

Сигнализация сработала частично 

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