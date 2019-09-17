Сигнализация Йыхвиской русской основной школы бомбила спасателей ложными тревогами

Утром в понедельник, 9 сентября в Йыхвиской русской основной школе были запланированы эвакуационные учения. Это были первые такие учения в открывшейся после реновации год назад (1 октября 2018 г.) школе, и они должны были стать неожиданными для коллектива школы, поэтому никто кроме руководства школы заранее о них не знал. Однако примерно за полчаса до начала запланированных учений сама по себе сработала школьная система пожарной сигнализации - правда, только на двух этажах.