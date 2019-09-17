Политизация йыхвиской социальной сферы

По требованию Наумкина тендеры в итоге провели в апреле 2019 года, в результате чего, например, почасовая оплата логопедической услуги оказалась выше условленной и волость все равно заключила договоры с прежними договорными партнерами, с которыми сотрудничают уже много лет. Таким образом, организация тендеров была бессмысленной тратой ресурсов (в т.ч. денег) и времени. Из-за этого людям пришлось ждать получения услуги пять месяцев или более. Непроведение тендеров и было основной претензией к руководителю социальной службы, которую некрасивым образом вынудили покинуть должность. Очередной "не свой человек" успешно уволен, и что с того, что он был специалистом в своей сфере и хорошим руководителем.

Следующим "не своим человеком" в социальной сфере оказался директор социального дома Ральф Бурк, которого тоже вынудили уйти в апреле 2019 года, и это несмотря на то, что в его работе не смогли найти ничего, к чему можно было бы придраться.

Избавившись от "не своих людей" среди своих подчиненных, помощник старейшины Наумкин сосредоточился на разрушении сети сотрудничества в социальной сфере и как "специалист в этой области" принялся решать, кто из поставщиков услуг и партнеров по сотрудничеству подходит, а кто нет. Также Наумкин взялся решать, действительно ли дети, ранее получавшие в волости логопедическую помощь, нуждаются в ней, и среди прочего "обнаружил" ребенка, который получал логопедическую услугу, несмотря на то, что он хорошо учится в школе, да еще и поет и танцует. Не знаю, мешают ли дисграфия и дислексия (в случае обоих диагнозов требуется постоянная логопедическая помощь именно для того, чтобы ребенок успешно справлялся в школе) хорошо учиться и петь/танцевать? Велика же была радость на лице помощника старейшины, когда он раскрыл "коррупцию" среди логопедов. Подумать только, два оказывавших услугу (во внерабочее время) логопеда также работают логопедами в волостных детских учреждениях!