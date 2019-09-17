Вт, 17.09.2019
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Канцлер права: при выплате пособия при рождении ребенка к матери и отцу нужно относиться одинаково

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Канцлер права Юлле Мадизе.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Канцлер права в ответ на жалобу оценила порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Тойлаской волости и порекомендовала изменить формулировку постановления так, чтобы одного родителя не предпочитали другому.

Канцлера права попросили оценить порядок ходатайства, назначения и выплаты социальных пособий, принятый Тойласким волостным собранием 21 февраля прошлого года, поскольку формулировка одного из положений постановления, по оценке подателя жалобы, указывала на неравное обращение с отцами и матерями.

Согласно пункту 1 части 1 § 3 постановления, пособие при рождении ребенка выплачивается одному из родителей (как правило, матери) по случаю рождения ребенка, если местом жительства родителя и родившегося ребенка, согласно регистру народонаселения, является Тойлаская волость.

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