Канцлер права: при выплате пособия при рождении ребенка к матери и отцу нужно относиться одинаково

Канцлер права в ответ на жалобу оценила порядок выплаты пособия при рождении ребенка в Тойлаской волости и порекомендовала изменить формулировку постановления так, чтобы одного родителя не предпочитали другому.
Канцлера права попросили оценить порядок ходатайства, назначения и выплаты социальных пособий, принятый Тойласким волостным собранием 21 февраля прошлого года, поскольку формулировка одного из положений постановления, по оценке подателя жалобы, указывала на неравное обращение с отцами и матерями.