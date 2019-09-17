Кальви Кыва: "Пенсионную систему нужно улучшать, а не разрушать"

Основное предвыборное обещание "Isamaa" - сделать вторую пенсионную ступень добровольной - весной включили в коалиционный договор, и теперь Центристская партия и EKRE вынуждены заниматься реализацией этой идеи. Законопроект, переворачивающий пенсионную систему с ног на голову, вскоре, очевидно, поступит в Рийгикогу, поскольку у правящих партий времени в обрез.

Да, у нынешней системы есть несколько проблем и недочетов, которые требуют решения, однако с пенсионным планом правительства согласиться никак нельзя. Недопустимо и опасно уже одно то, что касающиеся напрямую всего общества изменения, истинное влияние которых проявится через 20, 30 и 40 лет, хотят продавить в срочном порядке. Также нет анализа экономических и социальных воздействий или же его не хотят представить народу.

Созданию на рубеже столетий действующей, опирающейся на три ступени пенсионной системы предшествовала тщательная подготовка. Реформа стала реальностью благодаря обширному соглашению: для того чтобы люди и в старости справлялись и пенсии в будущем не уменьшились, к пенсии нужно копить. Однако нынешнее правительство договорилось о разрушении второй ступени в узком кругу и в кулуарах, руководствуясь только сиюминутной политической выгодой.

На первый взгляд идея дать возможность изъять накопленные во второй ступени деньги, конечно, привлекательна. Особенно когда она сопровождается красноречивой риторикой о том, что люди станут хозяевами своих денег и получат свободу распоряжаться своими накоплениями и инвестировать их. Уже спрогнозировано, что почти половина присоединившихся ко второй ступени могут ее покинуть. Часть, наверное, действительно инвестирует накопленные деньги, что, правда, без профессиональный помощи является очень рискованным предприятием, другая часть потратит. Опять же - кто-то потратит их с умом, кто-то нет. Есть опасение, что значительное количество людей не задумывается о своей старости, и грядет праздник потребления - возможно, на сотни миллионов евро.

С другой стороны, разрушение второй ступени может повлечь развал всей системы. Общая цель первой и второй ступени - гарантировать, чтобы после выхода на пенсию люди получали мало-мальски достойную пенсию, чтобы они справлялись без помощи государства. Накопительная пенсия не предназначена для изъятия денег разом.

Планируемые изменения продиктованы менталитетом "живем одним днем". Они совершенно не учитывают то, что наше общество стареет. В ситуации, когда людей трудоспособного возраста становится все меньше, а число людей пенсионного возраста неуклонно растет, правительство должно бы наоборот содействовать накоплению денег к пенсии. Однако сейчас оно готово принести в жертву будущее сегодняшней молодежи и их детей.

На вопрос, как им будут платить в будущем пенсию, обеспечивающую достойное существование, "реформаторы" не отвечают. На плечи молодежи в дальнейшем взвалят также более тяжелую налоговую ношу. Неизбежно возникнет давление с целью резкого повышения пенсионного возраста и массового ввоза иностранной рабочей силы.

С жизнью за счет будущего и обкрадыванием сегодняшней молодежи мириться нельзя.

Разрушение системы больно ударит именно по работникам с более низким доходом, для которых накопительная пенсия - главное финансовое сбережение. Таким образом, разговоры о том, что мы доверяем людям и даем им решать самим, циничны по отношению как к молодежи, так и к людям с маленьким доходом.

Как уже сказано: нынешняя пенсионная система далеко не безупречна и ее нужно сделать лучше и крепче. Один большой шаг на пути к этому недавно был сделан: 1 сентября снизились платы за управление пенсионными фондами, что повысит производительность фондов.

В конце августа социал-демократы инициировали в Рийгикогу т.н. законопроект о пенсии работодателя с целью расширить практику добровольных пенсионных накоплений. Определенно нужно сделать более гибким порядок выплаты накопительной пенсии - например, в случае болезни человека. Также рассматривается предложение, чтобы государство вносило дополнительный вклад в будущую пенсию низкооплачиваемых работников путем взносов в накопительную ступень.