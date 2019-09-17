ОДИН ВОПРОС: Довольны ли вы знанием языка полицейскими и спасателями?

- В области внутренней безопасности применялся метод как кнута, так и пряника. Людей, которые вообще не справляются с эстонским языком, среди полицейских и спасателей - даже в Ида-Вирумаа - почти нет. С одной стороны, им предлагались языковые курсы, которые оплачивались. С другой стороны, в случае незнания языка также увольняли, если люди противились и не хотели изучать язык. И результатом стало то, что в этой области владение языком резко улучшилось.