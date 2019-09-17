Химпредприятие засыпало Кивиыли сажей

В субботу утром жителей Кивиыли ждал неприятный сюрприз: земля, садовая мебель и автомобили за ночь покрылись толстым слоем сажи. Причем для его удаления недостаточно было помыть один раз - после первой мойки на автомобиле оставалась маслянистая пленка.