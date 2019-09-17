Химпредприятие засыпало Кивиыли сажей

При холодном пуске оборудования твердого теплоносителя в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий облако сажи из труб двинулось прямо на город Кивиыли, где толстый черный слой сажи покрыл землю, автомобили, садовую мебель и овощи, в результате чего телефоны Инспекции окружающей среды раскалились от звонков.
В субботу утром жителей Кивиыли ждал неприятный сюрприз: земля, садовая мебель и автомобили за ночь покрылись толстым слоем сажи. Причем для его удаления недостаточно было помыть один раз - после первой мойки на автомобиле оставалась маслянистая пленка.