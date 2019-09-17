ПЕРЕДОВИЦА: За такую сажевую атаку нужно платить

Как на производстве цемента в Кунда, так и в сланцевой промышленности Кохтла-Ярве с помощью крупных инвестиций и технологических инноваций загрязнение воздуха удалось существенно уменьшить. "Kiviõli Keemiatööstus" уже очень много лет утверждает, что тоже занимается поиском решений, но результатов нет. Выданное Департаментом окружающей среды разрешение осуществлять холодный пуск 24 раза в год, по сути, означает право каждые пару недель засыпать город Кивиыли сажей. Если в последнем, особенно вопиющем случае говорят о неблагоприятных обстоятельствах, из-за которых вся грязь осела в городе, то в остальных случаях загрязнение ведь не исчезает бесследно, оно просто рассеивается в природе на большей территории.