ПЕРЕДОВИЦА: За такую сажевую атаку нужно платить

Закрыть ТОО "Kiviõli Keemiatööstus", которое регулярно подвергает жителей Кивиыли сажевым атакам разной степени интенсивности, нельзя. Этот шаг имел бы очень плохие социально-экономические последствия как для этого города, так и для региона в целом. Однако это само по себе не может служить оправданием увековечивания сохраняющейся десятилетиями ситуации.
Как на производстве цемента в Кунда, так и в сланцевой промышленности Кохтла-Ярве с помощью крупных инвестиций и технологических инноваций загрязнение воздуха удалось существенно уменьшить. "Kiviõli Keemiatööstus" уже очень много лет утверждает, что тоже занимается поиском решений, но результатов нет. Выданное Департаментом окружающей среды разрешение осуществлять холодный пуск 24 раза в год, по сути, означает право каждые пару недель засыпать город Кивиыли сажей. Если в последнем, особенно вопиющем случае говорят о неблагоприятных обстоятельствах, из-за которых вся грязь осела в городе, то в остальных случаях загрязнение ведь не исчезает бесследно, оно просто рассеивается в природе на большей территории.
Если государственные учреждения акцептируют сохранение такого положения дел, то, пожалуй, следовало бы ввести налог на "сажетерпимость", который предприятие перечисляло бы напрямую каждому жителю региона, страдающему в результате его деятельности. Это обоснованно уже хотя бы потому, что очистка автомобилей, садовой мебели и прочего имущества требует времени и денег. Или государство могло бы перечислять определенную часть уплаченных предприятием налогов за загрязнение на банковские счета местных жителей. Эта тема могла бы стать вызовом для какого-нибудь амбициозного адвоката.