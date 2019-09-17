Стрелявший из пневматического пистолета у детского сада нарвитянин получил условный срок

Прокуратура обвинила мужчину в том, что 8 августа в 14:25 он выстрелил сначала в сторону сарая, расположенного на территории детского сада, а затем - в дорожный знак.

Своими действиями мужчина напугал ставшую свидетельницей стрельбы воспитательницу, которая опасалась за своих детей.

По решению суда мужчина был приговорен к 11 месяцам и 22 дням лишения свободы. Однако реальный тюремный срок заменили на физический труд - в ближайшие 2 года стрелок должен будет отработать 358 часов общественно-полезных работ.